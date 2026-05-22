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Gospodin Savršeni

Prekrasna Maja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala savršenu liniju i osvojila pratitelje

Bivša kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', Maja Golubović, na društvenim je mrežama podijelila fotografije koje ističu njezinu fit formu

RTL.hr
22.05.2026 13:00

Maja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram Storyju objavila je fotografiju koja pokazuje njezin oblikovan trbuh i posvećenost zdravom načinu života.

Podsjetimo, Maja često dijeli fotke i videa iz teretane, ali ne skriva svoje 'nesavršenosti'. Tako je nedavno podijelila fotografiju svojih strija te iskreno progovorila o pritisku savršenog izgleda. "Treniram redovno, hranim se zdravo i opet imam strije. I znaš što? To me ne čini manje vrijednom", napisala je Maja pa dodala kako strije, ožiljci, celulit i druge "nesavršenosti" ne bi trebali biti razlog za sram.

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Poručila je i kako svako tijelo nosi svoju priču te da ga treba prihvatiti onakvim kakvo jest – sa ili bez strija. "Treba da se sramimo kada nekome učinimo zlo, a ne svog tijela", zaključila je.

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