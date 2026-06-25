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Gospodin Savršeni

Prekrasna Maja iz 'Gospodina Savršenog' proslavila veliku pobjedu Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu

Maja Golubović iz 'Gospodina Savršenog' proslavila je veliku pobjedu Bosne i Hercegovine

RTL.hr
25.06.2026 10:00

Prekrasna Maja iz 'Gospodina Savršenog' proslavila je veliki uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na Instagram je profilu pobijelila prekrasne fotke na kojima pozira uz zastavu BiH.

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3:1 u 3. kolu skupine B na Svjetskom prvenstvu te zauzela treće mjesto u grupi i tako prošla u nokaut-fazu. Tamo je 2. srpnja u 2 sata po našem vremenu čeka domaćin SAD. Ova je pobjeda povijesni uspjeh te prvi prolazak u eliminacijsku fazu na SP-u u povijesti reprezentacije.

Inače, Maja se u 'Gospodinu Savršenom' brzo istaknula svojim jasnim stavovima i britkim jezikom, osvajajući gledatelje iskrenošću i samopouzdanjem. Nakon završetka showa, Maja često dijeli trenutke iz svog aktivnog života, pokazujući koliko vodi zdrav i dinamičan stil života.

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