Prekrasni! Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zablistali u bijelome, njezina haljina oduševila mnoge

Kaja i Karlo iz emisije 'Gospodin Savršeni' djelovali su kao skladan i elegantan par na nedavnom eventu, gdje su privukli pažnju svojim usklađenim bijelim kombinacijama. Kaja je zablistala u uskoj bijeloj haljini, dok je Karlo odabrao bijelu lanenu košulju i bež hlače. U opuštenoj atmosferi pozirali su zagrljeni i nasmijani, dodatno istaknuvši svoju bliskost i dobru energiju.

Podsjetimo, Kaja se u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' borila za Karlovo srce, a on joj je u velikom finalu dao posljednju ružu. Ona se zbog njega s Tenerifa preselila u Zagreb gdje sada žive zajedno.

Inače, Kaja iz 'Gospodina Savršenog' prošlog je vikenda uživala na sunčanom Braču, no odmor nije prošao bez nezgode. "Prvi dan na moru i odmah stanem na vijak. Na sreću nije ništa ozbiljno, nije ušlo preduboko", poručila je Kaja u objavi na Instagramu.