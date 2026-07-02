Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Prekrasni! Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zablistali u bijelome, njezina haljina oduševila mnoge

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' predivan su ljubavni par

RTL.hr
02.07.2026 12:00

Kaja i Karlo iz emisije 'Gospodin Savršeni' djelovali su kao skladan i elegantan par na nedavnom eventu, gdje su privukli pažnju svojim usklađenim bijelim kombinacijama. Kaja je zablistala u uskoj bijeloj haljini, dok je Karlo odabrao bijelu lanenu košulju i bež hlače. U opuštenoj atmosferi pozirali su zagrljeni i nasmijani, dodatno istaknuvši svoju bliskost i dobru energiju.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Kaja se u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' borila za Karlovo srce, a on joj je u velikom finalu dao posljednju ružu. Ona se zbog njega s Tenerifa preselila u Zagreb gdje sada žive zajedno.

Inače, Kaja iz 'Gospodina Savršenog' prošlog je vikenda uživala na sunčanom Braču, no odmor nije prošao bez nezgode. "Prvi dan na moru i odmah stanem na vijak. Na sreću nije ništa ozbiljno, nije ušlo preduboko", poručila je Kaja u objavi na Instagramu.

kaja gospodin savršeni karlo gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Daleko od znatiželjnih pogleda: Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako puni baterije uz more

Plava kosa ili novi dekolte? Soraya iz 'Gospodina Savršenog' zaintrigirala pratitelje velikom najavom

Helena iz 'Gospodina Savršenog' nakon Toronta otputovala u Los Angeles i zapalila društvene mreže u crnoj kombinaciji

Ljetni odmor i savršen ten: Barbara iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Grčkoj u društvu još jedne poznate kandidatkinje showa

Prirodan izgled za vruće dane: Mia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila jednostavne korake za 'morski look'

Kakav stil! Maida iz 'Gospodina Savršenog' mami uzdahe na moru: Pokazala isklesanu liniju u bikiniju, a svi gledaju njezine modne detalje

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni