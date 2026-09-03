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Gospodin Savršeni

Prelijepa Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala gdje uživa nakon povratka s mora

Nakon što se s morskih avantura i plovidbe brodom vratila u Zagreb, zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', Kaja Casar, nastavila je hvatati ljetne zrake sunca u metropoli

RTL.hr
03.09.2026 09:00

Na svom je Instagram profilu Kaja podijelila novu fotografiju na kojoj pozira osunčana i u opuštenom izdanju sa stilskim crnim sunčanim naočalama i visokim konjskim repom.

Savršena oaza iznad gradske vreve

Kao lokaciju za uživanje u sunčanom danu Kaja je označila Cmrok, poznati zagrebački brežuljak smješten tek nekoliko minuta od samog centra grada. Ova zelena oaza i omiljeno izletište Zagrepčana pruža savršen mir i bijeg od gradske gužve, a preplanula Kaja pokazala je da je upravo to njezino idealno mjesto za opuštanje na svježem zraku.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Uz fotografiju na kojoj upija sunce s pogledom prema gradu, Kaja je u pozadini objave dodala stihove poznatog hita "The Climb" pjevačice Miley Cyrus, potvrdivši još jednom koliko uživa u ugodnom ritmu prvih dana natrag u Zagrebu.

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Gospodin Savršeni

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