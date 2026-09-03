Prelijepa Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala gdje uživa nakon povratka s mora

Na svom je Instagram profilu Kaja podijelila novu fotografiju na kojoj pozira osunčana i u opuštenom izdanju sa stilskim crnim sunčanim naočalama i visokim konjskim repom.

Kao lokaciju za uživanje u sunčanom danu Kaja je označila Cmrok, poznati zagrebački brežuljak smješten tek nekoliko minuta od samog centra grada. Ova zelena oaza i omiljeno izletište Zagrepčana pruža savršen mir i bijeg od gradske gužve, a preplanula Kaja pokazala je da je upravo to njezino idealno mjesto za opuštanje na svježem zraku.