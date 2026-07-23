Prelijepa Slovenka očarala u elegantnom izdanju: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' pozirala u uskoj kombinaciji koja ističe svaku liniju

Atraktivna Slovenka Nuša Šebjanič, koja je javnost osvojila svojim beskompromisnim stavom i zavidnim izgledom u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je dokazala da s razlogom nosi titulu jedne od najatraktivnijih natjecateljica.
Istaknula besprijekornu liniju u pročišćenoj kombinaciji
Prelijepa Nuša pozirala je u iznimno stiliziranoj ljetnoj kombinaciji koja odiše minimalističkom elegancijom. Iskombinirala je uski tamni bodi na tanke naramenice s priljubljenim crnim tajicama dužine ispod koljena, čime je u prvi plan stavila svoju vitku liniju.
Cijeli je look podigla na višu razinu elegantnim štiklama, crnom pismo-torbicom te trendi sunčanim naočalama. Kosu je podigla u besprijekorno zalizanu, urednu punđu, što je dodatno naglasilo njezine crte lica i jednostavnu eleganciju kojom zrači.
Od slovenske 'Farme' do polufinala 'Gospodina Savršenog'
Podsjetimo, Nuša je gledateljima na ovim prostorima ostala u sjećanju kao djevojka bez dlake na jeziku. Prije nego što je ušla u show u borbu za srce Karla Godeca i Petra Rašića, slovenska publika već ju je upoznala kroz sudjelovanje u realityju Kmetija (Farma Slovenija).
Nakon završetka showa, Nuša je nastavila graditi svoj put i privlačiti pažnju medija - nedavno je spakirala kofere i preselila se u Dubai, a svaka njezina nova objava na društvenim mrežama potvrđuje da uživa u svakom trenutku novog životnog poglavlja.