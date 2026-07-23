Prelijepa Slovenka očarala u elegantnom izdanju: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' pozirala u uskoj kombinaciji koja ističe svaku liniju

Atraktivna Slovenka Nuša Šebjanič , koja je javnost osvojila svojim beskompromisnim stavom i zavidnim izgledom u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' , ponovno je dokazala da s razlogom nosi titulu jedne od najatraktivnijih natjecateljica.

Prelijepa Nuša pozirala je u iznimno stiliziranoj ljetnoj kombinaciji koja odiše minimalističkom elegancijom. Iskombinirala je uski tamni bodi na tanke naramenice s priljubljenim crnim tajicama dužine ispod koljena, čime je u prvi plan stavila svoju vitku liniju.

Cijeli je look podigla na višu razinu elegantnim štiklama, crnom pismo-torbicom te trendi sunčanim naočalama. Kosu je podigla u besprijekorno zalizanu, urednu punđu, što je dodatno naglasilo njezine crte lica i jednostavnu eleganciju kojom zrači.