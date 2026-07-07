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Gospodin Savršeni

Prelijepa Soraya iz 'Gospodina Savršenog' povećava grudi: 'Vodit ću vas sa mnom kroz cijelo to iskustvo'

Soraya, bivša natjecateljica pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', napokon je svojim pratiteljima otkrila pravi razlog svog nedavnog putovanja u Istanbul

RTL.hr
07.07.2026 11:00

U videu objavljenom na TikToku, Soraya je priznala da se odlučila na estetski zahvat povećanja grudi te najavila kako će cijelo iskustvo podijeliti sa svojom publikom, bez skrivanja detalja.

Odluka o operaciji i transparentnost prema pratiteljima

Nakon nekoliko dana nagađanja, Soraya je prekinula šutnju i objavila vijest koju su mnogi iščekivali. "Okej, konačno vam mogu reći zašto sam došla u Istanbul. Vi nemate pojma koliko sam ja jedva čekala na ovaj trenutak", započela je svoje obraćanje u videu, vidno uzbuđena zbog odluke koju je donijela.

Soraya, Gospodin Savršeni
Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Svoju odluku objasnila je na iskren i otvoren način, ističući kako nema namjeru ništa skrivati od ljudi koji je prate. Smatra da je transparentnost ključna te je bez zadrške podijelila i motivaciju iza zahvata. "Bog si nije dao toliko vremena kod mojih grudi", izjavila je kroz smijeh, dodajući kako je s odlukom "ful OK i smatram da bi trebala biti transparentna". Upravo zbog toga, najavila je kako će svoje pratitelje voditi kroz cijeli proces, od priprema i operacije do oporavka. "Zato ću vas voditi sa mnom kroz cijelo to iskustvo", poručila je.

Soraya, Gospodin Savršeni
Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: TikTok

Prvi koraci u Istanbulu: Od vađenja krvi do hotelske sobe

Odmah po dolasku u Tursku, Sorayu je dočekao organizirani prijevoz koji ju je odveo izravno u kliniku. Iako je, kako i sama kaže, bila vidno umorna od puta, prvi koraci bili su usmjereni na pripremu za operaciju. "Prvo sam otišla u kliniku na vađenje krvi i sve potrebne pretrage prije operacije", objasnila je svojim pratiteljima.

Nakon obavljenih pregleda, Soraya se s majkom, koja joj je podrška na ovom putovanju, smjestila u hotel koji je klinika rezervirala za njih. Tamo će boraviti tijekom cijelog procesa oporavka. "Iskreno, moja mama i ja smo jako uzbuđene", priznala je, pokazujući da joj prisutnost majke mnogo znači u ovim trenucima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Odmor prije velikog dana

S obzirom na to da je dan operacije pred vratima, Soraya je naglasila važnost odmora. "Sutra je dan operacije. Zato idemo odmoriti i na spavanje", rekla je u videu, zamolivši svoje pratitelje za podršku. "Držite fige", poručila je za kraj, najavljujući da će se ponovno javiti nakon zahvata.

Njezina odluka da javno progovori o estetskoj operaciji i dokumentira svaki korak putovanja naišla je na brojne reakcije, a pratitelji s nestrpljenjem iščekuju nove informacije o njezinom oporavku i konačnim rezultatima.

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