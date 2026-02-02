Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Preokret koji nitko nije očekivao! Karlo požalio zbog svoje odluke: 'Mislim da sam pogriješio'

Iako su se neke djevojke već pomirile s odlaskom kući, dogodio se trenutak koji je obilježio početak sezone 'Gospodina Savršenog'

RTL.hr
02.02.2026 23:00

Nakon što je Matei uskratio ružu, Karlo je osjetio da je možda donio ishitrenu odluku. "Ja bih joj najradije dao ružu, ali sam jednostavno odlučio da moram dati svima šansu", rekao je isprva, no sumnja ga nije napuštala. U potezu koji je iznenadio sve, a najviše samu kandidatkinju, odlučio je ispraviti svoju pogrešku.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Matea, koja se već pakirala za povratak kući, primila je njegov poziv. "Bila sam u šoku, pakirala se za doma", priznala je. S druge strane linije čula je riječi kojima se nije nadala: "Mislim da si stvarno super cura i mislim da sam pogriješio što ti nisam dao ružu. Htio bih to ispraviti ako je moguće." Ovim preokretom, Karlo nije samo vratio jednu kandidatkinju, već je pokazao da je spreman preispitati svoje odluke i slijediti instinkt, što je dodatno zakompliciralo dinamiku u vili.

Novu sezonu 'Gospodina Savršenog' ne propustite odmah na platformi Voyo, a na RTL-u od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Mateom

karlo gospodin savršeni gospodin savršeni 206
Moglo bi te zanimati

Večeras počinje 'Gospodin Savršeni'! Petar i Karlo odmah će dijeliti ruže, a neke djevojke neće ni dospjeti u vilu!

Romantika i prvi koraci prema poljupcu - tko se izdvaja, a tko ostaje po strani?

Od tirkiznih uvala do svetih zidina: Kreta kao savršena kulisa najromantičnije sezone 'Gospodina Savršenog'

Tko je atraktivna Lara iz 'Gospodina Savršenog'? Odrasla je u tradicionalnom duhu i obožava automobile

Trema, ali i samouvjerenost: Ovako su izgledali posljednji trenuci prije prvih susreta Gospode Savršenih i djevojaka

Petar iz 'Gospodina Savršenog' potpuno iskreno o ljubavi i životu: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'