Preokret koji nitko nije očekivao! Karlo požalio zbog svoje odluke: 'Mislim da sam pogriješio'

Nakon što je Matei uskratio ružu, Karlo je osjetio da je možda donio ishitrenu odluku. "Ja bih joj najradije dao ružu, ali sam jednostavno odlučio da moram dati svima šansu", rekao je isprva, no sumnja ga nije napuštala. U potezu koji je iznenadio sve, a najviše samu kandidatkinju, odlučio je ispraviti svoju pogrešku.

Matea, koja se već pakirala za povratak kući, primila je njegov poziv. "Bila sam u šoku, pakirala se za doma", priznala je. S druge strane linije čula je riječi kojima se nije nadala: "Mislim da si stvarno super cura i mislim da sam pogriješio što ti nisam dao ružu. Htio bih to ispraviti ako je moguće." Ovim preokretom, Karlo nije samo vratio jednu kandidatkinju, već je pokazao da je spreman preispitati svoje odluke i slijediti instinkt, što je dodatno zakompliciralo dinamiku u vili.

