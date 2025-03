Prepoznajete li curicu na fotografiji? Hladno je odbila Šimu iz 'Gospodina Savršenog', a ovime je očarala mnoge

Valentina je jedna od kandidatkinja koje su napustile show 'Gospodin Savršeni', a ranije je za RTL.hr rekla da joj to nije teško palo. "S obzirom na to da me ni jedan ni drugi nisu uspjeli impresionirati ni okupirati moju pažnju, a u vili sam provela sasvim dovoljno vremena, to je bio pravi trenutak za vraćanje ruža", ispričala je Valentina za koju su mnogi komentiral da nalikuje Evi Mendes.