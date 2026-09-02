Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Prepoznajete li djevojčicu s fotke? Očarala je javnost u 'Gospodinu Savršenom' prepoznatljivom kosom i zaraznom energijom

S velikim, znatiželjnim očima, blagim osmijehom i prirodnom karizmom, djevojčica s retro fotografije već je na prvi pogled odavala dojam neustrašive i posebne djevojčice

RTL.hr
02.09.2026 21:00

Dok bi se mnoga djeca njezine dobi uplašila, ona je sasvim opušteno pozirala tik uz neobičnog dlakavog prijatelja i već tada pokazala svoju avanturističku stranu.

Danas je ova tamnooka djevojčica izrasla u pravu ljepoticu koja osvaja svojom posebnom energijom, prepoznatljivom estetikom i zaraznim osmijehom gdje god se pojavi.

Riječ je o Maji Golubović, bivšoj kandidatkinji showa 'Gospodin Savršeni'!

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Privatan album

Avanturistički duh od najranijih dana

Kadar iz djetinjstva na kojem bez trunke straha pozira uz majmunčića savršeno opisuje njezin duh koji je zadržala sve do danas. Maja je kroz odrastanje izrasla u samopouzdanu i svestranu mladu ženu čija pojava i energija nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Osim po svojoj karakterističnoj ljepoti i istančanom stilu, Maja je u "Gospodinu Savršenom" osvojila simpatije gledatelja svojom iskrenošću, izravnošću i stavom. Gledajući ovu uspomenu iz djetinjstva, jasno je da su znatiželja prema svijetu, hrabrost i autentičnost kod nje prisutni od samog početka.

maja golubović maja gospodin savršeni gospodin savršeni rtl
Gospodin Savršeni

Petar iz 'Gospodina Savršenog' ostvario međunarodni uspjeh, u ulozi udvarača očarao slavnu pjevačicu: 'Hvala ti što si mi omogućila da budem dio ove priče!'

Moglo bi te zanimati

Petar iz 'Gospodina Savršenog' ostvario međunarodni uspjeh, u ulozi udvarača očarao slavnu pjevačicu: 'Hvala ti što si mi omogućila da budem dio ove priče!'

Kaja pokazala kako izgleda kad je ljuta na Karla: 'Ignoriranje raste za 1000 posto'

Kaja otkrila priželjkuje li djecu pa se prisjetila najtežih dana s Karlom: 'Šest mjeseci nismo smjeli nikamo zajedno'

Ovo dosad nitko nije vidio! Kaja objavila trenutak s Karlom s Tenerifa: 'To je bilo na početku, pa sam ga mogla nagovoriti...'

Teško je skinuti pogled s nje! Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u novom videu

Zna kako privući poglede! Soraya iz 'Gospodina Savršenog' u kratkoj čipkastoj haljini prošetala Splitom

Pročitaj na Net.hr
Venecija nikad seksepilnija! Pogledajte tko je sve prošetao crvenim tepihom i oduševio
Svi gledaju nove Madonnine fotke, obožavatelje je potpuno zbunila: 'Ti si jednostavno ikona'
Neobični gosti prekinuli Belanovu večer: Uletjeli mu kroz prozor, a onda je sve postalo urnebesno
Nakon ekscentričnog komičara i holivudske zvijezde našla političara: 'Upoznala sam ljubav svog života'
Noge, dekoltei i vruće kombinacije: Top 30 dama koje su ovo ljeto 'zapalile' hrvatske ulice
Zagrljaj s Haalandom učinio je viralnom, a njezina sudbina još je zanimljivija: Ona je buduća kraljica
Ivana Kovač otkrila kako je Mišo reagirao: 'U potpunosti je poludio'
Omiljeni radijski voditelj u televizijskog avanturi: 'Bit ću začin koji daje ono nešto posebno i prepoznatljivo'
Prije oproštaja od ljeta, slavne dame još jednom privukle pažnju u bikinijima
Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što se dogodi kad je ljuta, mnogi su se prepoznali u Karlu