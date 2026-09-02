Prepoznajete li djevojčicu s fotke? Očarala je javnost u 'Gospodinu Savršenom' prepoznatljivom kosom i zaraznom energijom

Dok bi se mnoga djeca njezine dobi uplašila, ona je sasvim opušteno pozirala tik uz neobičnog dlakavog prijatelja i već tada pokazala svoju avanturističku stranu.

Danas je ova tamnooka djevojčica izrasla u pravu ljepoticu koja osvaja svojom posebnom energijom, prepoznatljivom estetikom i zaraznim osmijehom gdje god se pojavi.

Riječ je o Maji Golubović, bivšoj kandidatkinji showa 'Gospodin Savršeni'!