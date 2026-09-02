Prepoznajete li djevojčicu s fotke? Očarala je javnost u 'Gospodinu Savršenom' prepoznatljivom kosom i zaraznom energijom

Dok bi se mnoga djeca njezine dobi uplašila, ona je sasvim opušteno pozirala tik uz neobičnog dlakavog prijatelja i već tada pokazala svoju avanturističku stranu.
Danas je ova tamnooka djevojčica izrasla u pravu ljepoticu koja osvaja svojom posebnom energijom, prepoznatljivom estetikom i zaraznim osmijehom gdje god se pojavi.
Riječ je o Maji Golubović, bivšoj kandidatkinji showa 'Gospodin Savršeni'!
Avanturistički duh od najranijih dana
Kadar iz djetinjstva na kojem bez trunke straha pozira uz majmunčića savršeno opisuje njezin duh koji je zadržala sve do danas. Maja je kroz odrastanje izrasla u samopouzdanu i svestranu mladu ženu čija pojava i energija nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Osim po svojoj karakterističnoj ljepoti i istančanom stilu, Maja je u "Gospodinu Savršenom" osvojila simpatije gledatelja svojom iskrenošću, izravnošću i stavom. Gledajući ovu uspomenu iz djetinjstva, jasno je da su znatiželja prema svijetu, hrabrost i autentičnost kod nje prisutni od samog početka.