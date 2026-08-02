Prepoznajete li djevojčicu s fotke? U kratkom je roku očarala gledatelje i postala prava senzacija

Fotografija prikazuje preslatku djevojčicu s predimenzioniranim boksačkim rukavicama i u crvenoj trenirci, koja je već tada zračila posebnom energijom i stavom.
Od simpatične djevojčice s boksačkim rukavicama do prave televizijske senzacije
Danas je ta ista djevojčica izrasla u pravu samouvjerenu ljepoticu i jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizijske scene. Riječ je, naravno, o atraktivnoj Lauri Prgomet, koja je svojom pojavom u showu 'Gospodin Savršeni' u potpunosti očarala gledatelje i u kratkom roku postala prava medijska senzacija.
Borbenost, šarm i autentičnost koji su osvojili publiku
Publika je Lauru od prvog trenutka zavoljela zbog njezine neposrednosti, karizme i zarazne energije. U showu se otvorenog srca borila za Šimu, a njezina komunikativnost i iskrenost donijele su joj simpatije ne samo publike, već i samih sudionika - pa je tako nakon završetka projekta ostala u izvrsnim odnosima.
Zahvaljujući svojoj autentičnosti i nepogrešivom osjećaju za humor, Laura se opravdano nametnula kao jedna od najviralnijih i najomiljenijih kandidatkinja sezone. Njezin put od borbene djevojčice s fotografije do karizmatične mlade žene pokazuje da se pobjednički duh i karizma prepoznaju od malih nogu!