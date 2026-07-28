Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu iz RTL-ova showa? Prošla je kroz veliku transformaciju, a odbila je i poljubac velikog zavodnika

Glorija je u show ušla kako bi pronašla ljubav, a gledatelje je osvojila svojom iskrenošću, spontanošću i vedrim karakterom. Tijekom showa nije se ustručavala pokazati emocije ni iznijeti svoje mišljenje, zbog čega je brzo postala jedna od kandidatkinja o kojima se najviše pričalo.

I nakon završetka showa ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja, treninge i iskrene objave o životnim izazovima. Nedavno je otvoreno progovorila i o velikoj osobnoj transformaciji, otkrivši kako je promjenom životnih navika, udaljavanjem od toksičnih odnosa i većom brigom o sebi izgubila sedam kilograma te, kako sama kaže, napokon zavoljela sebe.

U showu se borila za Šimino i Miloševo srce, a u posljednjim je epizodama čak odbila Milošev poljubac.