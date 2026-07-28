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Gospodin Savršeni

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu iz RTL-ova showa? Prošla je kroz veliku transformaciju, a odbila je i poljubac velikog zavodnika

Na fotografiji je nasmijana djevojčica koja je već tada plijenila pažnju svojim osmijehom

RTL.hr
28.07.2026 14:00

Danas je mnogi prepoznaju kao Gloriju Jelovac, jednu od kandidatkinja četvrte sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'.

Glorija, Brak na prvu
Glorija, Brak na prvu FOTO: Instagram

Glorija je u show ušla kako bi pronašla ljubav, a gledatelje je osvojila svojom iskrenošću, spontanošću i vedrim karakterom. Tijekom showa nije se ustručavala pokazati emocije ni iznijeti svoje mišljenje, zbog čega je brzo postala jedna od kandidatkinja o kojima se najviše pričalo.

Glorija i Miloš, Gospodin Savršeni
Glorija i Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

I nakon završetka showa ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja, treninge i iskrene objave o životnim izazovima. Nedavno je otvoreno progovorila i o velikoj osobnoj transformaciji, otkrivši kako je promjenom životnih navika, udaljavanjem od toksičnih odnosa i većom brigom o sebi izgubila sedam kilograma te, kako sama kaže, napokon zavoljela sebe.

U showu se borila za Šimino i Miloševo srce, a u posljednjim je epizodama čak odbila Milošev poljubac.

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