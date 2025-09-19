Novosti
Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu iz RTL-ovog showa? 'Od malih nogu okružena mačkama'

Razniježila je pratitelje preslatkom uspomenom iz djetinjstva

RTL.hr
19.09.2025 17:00

Valentina iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelila preslatku fotografiju iz djetinjstva. "Od malih nogu okružena mačkama", poručila je Valentina u opisu objave.

Valetina, Gospodin Savršni
Valetina, Gospodin Savršni FOTO: Instagram

Valentina, koju su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', ovo ljeto maksimalno je iskoristila za uživanje na Jadranu. Osim u rodnom Dubrovniku, Valentina je posjetila i druge prekrasne destinacije – Šoltu, Vis i Solin. Na Instagramu redovno dijelila fotografije s mora. Podsjetimo, Šime i Miloš, Gospoda Savršeni iz showa, nisu uspjeli osvojiti njezino srce.

