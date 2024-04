Prepoznajete li suprugu poznatog Hrvata u društvu Ive Runjanin? Otkrila je da su jako bliske

Inače, Livija je dizajnerica luksuznih interijera, a 2021. se pojavila sa suprugom Alenom u 'Superparu'. "Mogu reći da mi jesmo superpar, jer smo toliko skladni oko odgoja djeteta, kućanskih poslova, financija, partijanja... Naš odnos je nekad tako skladan da je to fascinantno", rekao je tada Alen. Ranije je otkrio i kako njegova supruga nema nikakvih problema s njegovom reality prošlosti. Par zajedno ima sina Vina.

Podsjetimo, Iva se borila za srce Gorana Jurenca u 'Gospodinu Savršenom' i pobijedila, ali nakon svega je on završio s drugom ženom. Otkrila je da nema nikakav kontakt s njim. "Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu nego i o svim djevojkama u njemu. Kao što sam rekla, lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako", ispričala je za RTL.hr Iva koja se dosta promijenila od prikazivanja 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' možete gledati na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAK NA PRVU':