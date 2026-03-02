Presedan na spoju i ruže novih boja: Dan u vili 'Gospodina Savršenog' opet završava iznenađenjem!

Nakon ceremonije ruža i ispadanja još jedne djevojke u kući vlada pomalo sjetna atmosfera. Njezine prijateljice ne kriju tugu, no svjesne su da show mora ići dalje

Podjele među djevojkama sve su vidljivije u showu 'Gospodin Savršeni'. Iako više nema timova, sitna se šaputanja o tome tko je odabrao Petra, a tko Karla mogu se čuti na svakom koraku. U vilu stižu nova pisma koja će pomalo zbuniti neke djevojke. Karlo priprema grupni dejt s tri kandidatkinje, no Petar će sve iznenaditi jer je dan odlučio provesti samo s jednom! Ima li već svoju favoritkinju ili se tu krije nešto drugo?

Zabavne aktivnosti koje su Savršeni pripremili za svoje dame zaintrigirat će ih i oduševiti, no Karlov grupni spoj ipak je ostao u sjeni suparništva dviju djevojaka koje otrovne iskrice ni najmanje nisu krile. Možda ćeš ti izaći iduća", podbost će jedna dama drugu, koja joj neće ostati dužna, Nećeš još vidjeti moja leđa, iako su lijepa dok odlazim, neće ti se ovaj put posrećiti. Sve nas izbjegavaš po kući, a žališ se kako te nitko ne prihvaća." U isto vrijeme u vili dvije su prijateljice vodile iskren razgovor. Jedna od njih sumnja da su se odlučile boriti za istog muškarca i nije sigurna kako će se zbog toga njihov odnos dalje razvijati jer budi se i ljubomora. Past će i neka priznanja: Osjećala sam se izdano!"

