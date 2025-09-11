Preslatko! Stankica iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novog člana obitelji i rastopila fanove

Pobjednica treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', Stankica, raznježila je svoje pratitelje na Instagramu objavom o novom članu obitelji. Otkrila je da je udomila preslatkog psića kojem je dala ime Aya, a uz njega je podijelila i fotografije njegovog brata.
"Ljudi, moje ime je Aya. Ja sam novi član obitelji", napisala je Stankica u opisu objave koja je odmah izazvala lavinu pozitivnih reakcija i oduševljenja. "Preslatki su", "Ukrast ću ti ga", "Ajme meni kako su slatki", samo su neki od komentara.
Podsjetimo, Stankica je nakon showa započela vezu s Tonijem, 'Gospodinom Savršenim' treće sezone, a par je čak planirao zajednički život. No, u listopadu 2023. godine objavljeno je da su prekinuli.
