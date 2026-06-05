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Gospodin Savršeni

Prezgodna Soraya iz 'Gospodina Savršenog' podigla temperaturu na Instagramu. Fanovi joj pišu: 'The žena!'

Soraya Šimić, 21-godišnja kozmetičarka koju je javnost upoznala kroz u popularnom reality showu 'Gospodin Savršeni', još je jednom pokazala kako vješto vlada društvenim mrežama

RTL.hr
05.06.2026 10:00

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' svojim je pratiteljima na Instagramu priuštila je pravi vizualni spektakl objavivši seriju glamuroznih fotografija snimljenih u Beogradu, koje su u kratkom roku potaknule lavinu pozitivnih komentara i potvrdile njezin status modne inspiracije. Uz jednostavan, ali moćan opis "the muse" (muza), Soraya je podijelila četiri pomno birana selfija. Na njima pozira na balkonu, dok se iza nje prostire impresivna noćna panorama modernog Beograda.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Od reality showa do ikone na društvenim mrežama

Otkako se početkom 2026. godine predstavila široj javnosti u showu 'Gospodin Savršeni', Soraya je izgradila lojalnu bazu pratitelja. Gledatelji su je zapamtili po izravnoj osobnosti te jedinstvenom načinu govora koji je vješto kombinirao engleske fraze s hrvatskim jezikom, što ju je činilo jednom od najupečatljivijih natjecateljica sezone. Kozmetičarka rođena u Stuttgartu, koja se prije nekoliko godina preselila u Zagreb kako bi se posvetila karijeri, u travnju je javno podijelila i svoju značajnu fizičku transformaciju, što je dodatno pojačalo interes medija i javnosti za njezin život nakon showa.

Njezina posljednja objava iz Beograda naišla je na val odobravanja. Komentari poput "The Žena", "Seksi mama", "dama" i "bomba" preplavili su objavu.

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