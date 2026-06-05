Prezgodna Soraya iz 'Gospodina Savršenog' podigla temperaturu na Instagramu. Fanovi joj pišu: 'The žena!'

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' svojim je pratiteljima na Instagramu priuštila je pravi vizualni spektakl objavivši seriju glamuroznih fotografija snimljenih u Beogradu, koje su u kratkom roku potaknule lavinu pozitivnih komentara i potvrdile njezin status modne inspiracije. Uz jednostavan, ali moćan opis " the muse " (muza), Soraya je podijelila četiri pomno birana selfija. Na njima pozira na balkonu, dok se iza nje prostire impresivna noćna panorama modernog Beograda.

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Otkako se početkom 2026. godine predstavila široj javnosti u showu 'Gospodin Savršeni', Soraya je izgradila lojalnu bazu pratitelja. Gledatelji su je zapamtili po izravnoj osobnosti te jedinstvenom načinu govora koji je vješto kombinirao engleske fraze s hrvatskim jezikom, što ju je činilo jednom od najupečatljivijih natjecateljica sezone. Kozmetičarka rođena u Stuttgartu, koja se prije nekoliko godina preselila u Zagreb kako bi se posvetila karijeri, u travnju je javno podijelila i svoju značajnu fizičku transformaciju, što je dodatno pojačalo interes medija i javnosti za njezin život nakon showa.

Njezina posljednja objava iz Beograda naišla je na val odobravanja. Komentari poput "The Žena", "Seksi mama", "dama" i "bomba" preplavili su objavu.