Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Prijateljice i suparnice! Sva prijateljstva koja su nastala u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog'

Osim prvih romantičnih iskrica i drama, nisu izostala ni prijateljstva koja su se rodila među djevojkama u showu 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
22.02.2026 20:00

Od početnih nesuglasica do snažnih saveza, ove djevojke su međusobno izgradile odnose temeljene na povjerenju i podršci. U nastavku donosimo sva prijateljstva koja su se stvorila u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.

Antonela, Kaja i Matea

Matea, Antonela i Kaja posebno su se povezale. Slobodno vrijeme provode zajedno, a Antonela je bila posebno sretna zbog Kaje i Matee koje su na prvom cocktail-partyju dobile bijelu ružu i priliku za spoj s Karlom. "Iako se znamo jako kratko, imamo osjećaj da smo prijateljice. Nikad nisam mislila da ću biti sretna što i prijateljica i ja idemo s istim dečkom na spoj, ali eto, i to se dogodilo", povjerila se Matea.

"Ja mislim da konekcije ne možeš forsirati, tako da ako se jedna slaže bolje s njim, tu se ništa ne može napraviti", poručila je Kaja.

Matea, Antonela, Kaja, Gospodin Savršeni
Matea, Antonela, Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nuša i Anastasia

Njihov put nije počeo slavno. Na samom početku boravka u luksuznoj vili na Kreti, odnosi su bili napeti, a dvadesetogodišnja Nuša nije skrivala da joj Anastasia nije "sjela". Nakon prvotnog ogovaranja i nekoliko oštrih riječi, dogodio se preokret. Nuša je, poznata po svojoj izravnosti, prišla Anastasiji i iskreno se ispričala, čime je postavljen temelj za jedan od najčvršćih saveza u kući. Taj je trenutak promijenio dinamiku i pokazao da su obje spremne prijeći preko nesuglasica.

Smiljana, Tena i Jelena M.

Smiljana, Tena i Jelena M. posebno su se povezale. Zajedno su i bile na spoju s Petrom, a u vili dijele sobu te se ne odvajaju jedna od druge.

Jelena, Tena, Smiljana, Gospodin Savršeni
Jelena, Tena, Smiljana, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Monika, Maria i Maša

Između Marije, Maše i Monike stvorilo se posebno prijateljstvo. Monika i Maria stale su u Mašinu obranu kada je nastala svađa nakon ukradenih spojeva. Maša nije mogla sakriti razočaranje kada joj je Ana ukrala spoj. "Ja sam malo tužna", rekla je iskreno, a zatim otvoreno progovorila o onome što ju je najviše povrijedilo. "Znala sam da će se to dogoditi, ali ja to ne bih učinila. Mene je ovo povrijedilo. Ja to ne bih učinila. Meni je ovo očajnički", dodala je. Maja je zatim napala Mašu, a Monika i Maria bile su tu za nju.

Maša, Gospodin Savršeni
Maša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 nuša gospodin savršeni anastasia gospodin savršeni smiljana gospodin savršeni kaja gospodin savršeni maša gospodin savršeni monika gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako je izgledala kao brineta. Što joj bolje pristaje?

Miloš o životu nakon 'Gospodina Savršenog': 'Najviše se čujem s Laurom, a sličnosti s Petrom ne vidim'

Petar se ispričao Žaklini zbog svoje reakcije! 'Učinio sam te nervoznom'

Dolazak nove kandidatkinje Sofije rasplakao Laru: 'Nije mi bilo okej, moja obitelj će ovo gledati!'

Karlo oduševio Petrovu djevojku! Ona poručila: 'Malo sam u zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra, ali ovo mi je ugodan prijelaz'

Petar sumnja u namjere jedne djevojke: 'Nije dobila pažnju od Karla pa je možda traži od mene'