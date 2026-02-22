Prijateljice i suparnice! Sva prijateljstva koja su nastala u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog'

Osim prvih romantičnih iskrica i drama, nisu izostala ni prijateljstva koja su se rodila među djevojkama u showu 'Gospodin Savršeni'

Od početnih nesuglasica do snažnih saveza, ove djevojke su međusobno izgradile odnose temeljene na povjerenju i podršci. U nastavku donosimo sva prijateljstva koja su se stvorila u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.

Antonela, Kaja i Matea

Matea, Antonela i Kaja posebno su se povezale. Slobodno vrijeme provode zajedno, a Antonela je bila posebno sretna zbog Kaje i Matee koje su na prvom cocktail-partyju dobile bijelu ružu i priliku za spoj s Karlom. "Iako se znamo jako kratko, imamo osjećaj da smo prijateljice. Nikad nisam mislila da ću biti sretna što i prijateljica i ja idemo s istim dečkom na spoj, ali eto, i to se dogodilo", povjerila se Matea. "Ja mislim da konekcije ne možeš forsirati, tako da ako se jedna slaže bolje s njim, tu se ništa ne može napraviti", poručila je Kaja.

icon-expand Matea, Antonela, Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nuša i Anastasia

Njihov put nije počeo slavno. Na samom početku boravka u luksuznoj vili na Kreti, odnosi su bili napeti, a dvadesetogodišnja Nuša nije skrivala da joj Anastasia nije "sjela". Nakon prvotnog ogovaranja i nekoliko oštrih riječi, dogodio se preokret. Nuša je, poznata po svojoj izravnosti, prišla Anastasiji i iskreno se ispričala, čime je postavljen temelj za jedan od najčvršćih saveza u kući. Taj je trenutak promijenio dinamiku i pokazao da su obje spremne prijeći preko nesuglasica.

Smiljana, Tena i Jelena M.

Smiljana, Tena i Jelena M. posebno su se povezale. Zajedno su i bile na spoju s Petrom, a u vili dijele sobu te se ne odvajaju jedna od druge.

icon-expand Jelena, Tena, Smiljana, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Monika, Maria i Maša

Između Marije, Maše i Monike stvorilo se posebno prijateljstvo. Monika i Maria stale su u Mašinu obranu kada je nastala svađa nakon ukradenih spojeva. Maša nije mogla sakriti razočaranje kada joj je Ana ukrala spoj. "Ja sam malo tužna", rekla je iskreno, a zatim otvoreno progovorila o onome što ju je najviše povrijedilo. "Znala sam da će se to dogoditi, ali ja to ne bih učinila. Mene je ovo povrijedilo. Ja to ne bih učinila. Meni je ovo očajnički", dodala je. Maja je zatim napala Mašu, a Monika i Maria bile su tu za nju.

icon-expand Maša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL