Prijateljice na rubu sukoba zbog Petra i Karla! 'Osjećam se izdano'

Nakon posljednjeg cocktail-partyja, situacija postaje još složenija. Jedna od djevojaka nije mogla prijeći preko razgovora s Petrom koji ju je potaknuo da se otvori za novi odnos, dok je druga bila uvjerena da je obećala da neće graditi bilo kakav odnos s njim.

"Osjećala sam se baš izgubljeno, osjećala sam krivnju. Jedva čekam da se to sve smiri i da izaberem jednog", priznaje jedna od njih, dok druga otkriva: "Osjećala sam se pomalo izdano. Bilo mi je krivo što sada daješ priliku Petru."

Kako će se dalje razvijati odnosi među djevojkama?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.