Gospodin Savršeni

Prijateljice na rubu sukoba zbog Petra i Karla! 'Osjećam se izdano'

Napetosti među djevojkama dosegle su novu razinu! Dok se Karlo i Petar trude upoznati svaku od djevojaka, iza zatvorenih vrata vili odvija se prava drama. Tenzije rastu, a prijateljice koje su do sad bile bliske ne mogu se pomiriti s nečim što je ostavilo duboke rane

RTL.hr
02.03.2026 16:00

Nakon posljednjeg cocktail-partyja, situacija postaje još složenija. Jedna od djevojaka nije mogla prijeći preko razgovora s Petrom koji ju je potaknuo da se otvori za novi odnos, dok je druga bila uvjerena da je obećala da neće graditi bilo kakav odnos s njim.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Osjećala sam se baš izgubljeno, osjećala sam krivnju. Jedva čekam da se to sve smiri i da izaberem jednog", priznaje jedna od njih, dok druga otkriva: "Osjećala sam se pomalo izdano. Bilo mi je krivo što sada daješ priliku Petru."

Kako će se dalje razvijati odnosi među djevojkama?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

