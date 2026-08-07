Prijateljstvo koje je nadživjelo show 'Gospodin Savršeni': Antonela, Maja i Soraya uživale u večernjem izlasku u Splitu

Antonela, Maja i Soraya iz pete sezone 'Gospodina Savršenog' ponovno su se okupile, a zajedničkim izlaskom u Splitu oduševile su pratitelje.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija na kojoj tri bivše kandidatkinje poziraju zagrljene i nasmijane tijekom večernjeg izlaska. Za tu je priliku svaka od njih odabrala upečatljivu modnu kombinaciju, od elegantne bijele haljine i odvažnog bijelog kompleta do modernog bodyja i traper suknje.

Tijekom sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom' među kandidatkinjama su se stvorila brojna prijateljstva, a Antonela, Maja i Soraya dokaz su da neka od njih nisu ostala samo pred kamerama.

Njihove zajedničke objave posljednjih dana pokazuju da rado koriste svaku priliku za druženje, bilo da je riječ o večernjem izlasku ili opuštenom okupljanju.