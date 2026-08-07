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Gospodin Savršeni

Prijateljstvo koje je nadživjelo show 'Gospodin Savršeni': Antonela, Maja i Soraya uživale u večernjem izlasku u Splitu

Iako su se upoznale tijekom snimanja RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', čini se da je njihovo prijateljstvo nastavilo živjeti i dugo nakon završetka emitiranja

RTL.hr
07.08.2026 11:00

Antonela, Maja i Soraya iz pete sezone 'Gospodina Savršenog' ponovno su se okupile, a zajedničkim izlaskom u Splitu oduševile su pratitelje.

Večer u znaku smijeha i dobrog društva

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija na kojoj tri bivše kandidatkinje poziraju zagrljene i nasmijane tijekom večernjeg izlaska. Za tu je priliku svaka od njih odabrala upečatljivu modnu kombinaciju, od elegantne bijele haljine i odvažnog bijelog kompleta do modernog bodyja i traper suknje.

Maja, Soraya, Antonela, Gospodin Savršeni
Maja, Soraya, Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prijateljstvo koje traje i nakon showa

Tijekom sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom' među kandidatkinjama su se stvorila brojna prijateljstva, a Antonela, Maja i Soraya dokaz su da neka od njih nisu ostala samo pred kamerama.

Njihove zajedničke objave posljednjih dana pokazuju da rado koriste svaku priliku za druženje, bilo da je riječ o večernjem izlasku ili opuštenom okupljanju.

Soraya i Antonela, Gospodin Savršeni
Soraya i Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Maja, Kaja, Antonela, Gospodin Savršeni
Maja, Kaja, Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Gledatelji ih vole vidjeti zajedno

Iako je svaka od njih nakon showa krenula svojim putem, zajedničke fotografije redovito izazivaju pozitivne reakcije pratitelja. Mnogi ističu da su upravo ovakva prijateljstva jedan od najljepših ishoda showa, a sudeći prema njihovim osmijesima, Antonela, Maja i Soraya imaju još mnogo zajedničkih uspomena za stvoriti.

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Gospodin Savršeni

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