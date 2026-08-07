Prijateljstvo koje je nadživjelo show 'Gospodin Savršeni': Antonela, Maja i Soraya uživale u večernjem izlasku u Splitu

Antonela, Maja i Soraya iz pete sezone 'Gospodina Savršenog' ponovno su se okupile, a zajedničkim izlaskom u Splitu oduševile su pratitelje.
Večer u znaku smijeha i dobrog društva
Na društvenim mrežama osvanula je fotografija na kojoj tri bivše kandidatkinje poziraju zagrljene i nasmijane tijekom večernjeg izlaska. Za tu je priliku svaka od njih odabrala upečatljivu modnu kombinaciju, od elegantne bijele haljine i odvažnog bijelog kompleta do modernog bodyja i traper suknje.
Prijateljstvo koje traje i nakon showa
Tijekom sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom' među kandidatkinjama su se stvorila brojna prijateljstva, a Antonela, Maja i Soraya dokaz su da neka od njih nisu ostala samo pred kamerama.
Njihove zajedničke objave posljednjih dana pokazuju da rado koriste svaku priliku za druženje, bilo da je riječ o večernjem izlasku ili opuštenom okupljanju.
Gledatelji ih vole vidjeti zajedno
Iako je svaka od njih nakon showa krenula svojim putem, zajedničke fotografije redovito izazivaju pozitivne reakcije pratitelja. Mnogi ističu da su upravo ovakva prijateljstva jedan od najljepših ishoda showa, a sudeći prema njihovim osmijesima, Antonela, Maja i Soraya imaju još mnogo zajedničkih uspomena za stvoriti.