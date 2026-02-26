Emisije
Gospodin Savršeni

Prijateljstvo na rubu zbog izdaje: 'Povrijeđena sam jer sam je smatrala prijateljicom'

U vili popularnog showa 'Gospodin Savršeni' atmosfera je postajala sve napetija, a duboke emocije i nesigurnosti počele su izlaziti na površinu

26.02.2026 09:00

Jedan od odnosa koji je izazvao najviše pažnje bio je onaj između dvije djevojke, čije je prijateljstvo postalo ozbiljno narušeno zbog osjećaja izdaje. Jedna od njih nije skrivala svoje razočaranje, rekavši: "Povrijeđena sam jer sam je smatrala prijateljicom i imala sam povjerenja u nju." Prijateljica je navodno prekršila obećanje koje joj je dala, a to je postalo glavna tema razgovora.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Situacija je eskalirala, a i druge djevojke su se uključile, otvoreno izražavajući sumnju u njezine namjere. Optužbe su se pojavile da je jedna od njih manipulirala i obećavala jedno, dok je radila nešto potpuno drugo, pogotovo kad je riječ o interesu za Savršene u showu. "Ona mi je obećala da neće ništa s njim, da je potpuno za drugog Savršenog", izjavila je, aludirajući na ponašanje koje se kosi s njezinim riječima.

Tko je stvarno imao najbolje namjere i kako će se ovaj konflikt razriješiti?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE SAVRŠENI PODCAST S MANUELOM:


gospodin savršeni 2026
