Prije godinu dana sve je počelo: Kaja i Karlo raznježili fotografijom s prvog spoja

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' na društvenim su mrežama objavili fotografiju sa svog prvog spoja u showu i tako se prisjetili trenutka od kojeg je sve krenulo. Ono što je tada bio tek početak upoznavanja pred kamerama, godinu dana kasnije preraslo je u ozbiljnu vezu i zajednički život.

Karlo je od samog početka pokazivao da mu je Kaja posebno zanimljiva. Dao joj je bijelu ružu, poveo je na prvi grupni, ali i individualni spoj, a među njima se vrlo brzo razvila snažna kemija. Već tijekom prvih razgovora otvorili su se jedno drugome i pokazali da njihov odnos nije temeljen samo na fizičkoj privlačnosti. Uslijedio je i prvi poljubac sezone, a kako su tjedni prolazili, postajalo je sve jasnije da Kaja zauzima posebno mjesto u Karlovoj priči.