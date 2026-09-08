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Gospodin Savršeni

Prije godinu dana sve je počelo: Kaja i Karlo raznježili fotografijom s prvog spoja

Prošlo je točno godinu dana otkako su se Kaja Casar i Karlo Godec upoznali u 'Gospodinu Savršenom', a poseban datum odlučili su obilježiti uspomenom na sam početak svoje ljubavne priče

RTL.hr
08.09.2026 09:25

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' na društvenim su mrežama objavili fotografiju sa svog prvog spoja u showu i tako se prisjetili trenutka od kojeg je sve krenulo. Ono što je tada bio tek početak upoznavanja pred kamerama, godinu dana kasnije preraslo je u ozbiljnu vezu i zajednički život.

Karlo je od samog početka pokazivao da mu je Kaja posebno zanimljiva. Dao joj je bijelu ružu, poveo je na prvi grupni, ali i individualni spoj, a među njima se vrlo brzo razvila snažna kemija. Već tijekom prvih razgovora otvorili su se jedno drugome i pokazali da njihov odnos nije temeljen samo na fizičkoj privlačnosti. Uslijedio je i prvi poljubac sezone, a kako su tjedni prolazili, postajalo je sve jasnije da Kaja zauzima posebno mjesto u Karlovoj priči.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Njihov put do finala ipak nije prošao bez izazova. Karlo je upoznavao i druge djevojke, a Kaja se morala nositi sa svim neizvjesnostima koje donosi format 'Gospodina Savršenog'. Unatoč tome, njihov je odnos postajao sve ozbiljniji. Karlo je na kraju upravo Kaji predao posljednju ružu, a kasnije je otkrio da mu je već nakon nekoliko tjedana snimanja prolazilo kroz glavu kako bi ona mogla biti djevojka s kojom će provesti ostatak života.

Nakon završetka snimanja počeo je potpuno novi izazov. Kaja i Karlo svoju su vezu mjesecima morali skrivati od javnosti, a Karlo je nakon finala otkrio da je iza njih bilo čak 218 dana skrivanja, podrške i borbe za njihovu ljubav. Kaja je napravila i veliki životni korak – nakon četiri godine života na Tenerifima preselila se u Zagreb kako bi s Karlom započela zajednički život. Ubrzo im se pridružio i novi član obitelji, udomljeni pas Mile.

gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

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