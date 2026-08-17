'Princeza': Laura iz 'Gospodina Savršenog' pobjegla na Mikonos i oduševila fanove

Laura Prgomet (26), koju je publika upoznala u showu 'Gospodin Savršeni' , na Instagramu je objavila niz fotografija s odmora u Grčkoj.

Uz prizore s grčkog otoka Laura je kratko poručila: "Podcijenjena kategorija: mir", čime je dala naslutiti da joj je odmor itekako dobro došao.

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Na fotografijama uživa na ležaljci uz knjigu, ali i pozira na zidiću s pogledom na more. Za ležerne ljetne trenutke odabrala je jednostavnu bijelu košulju, dok se u pozadini vidi prepoznatljiva arhitektura grčkog otoka.

Iako je Mikonos poznat kao jedna od najpopularnijih destinacija za zabavu, Laura je pokazala njegovu mirniju stranu i trenutke potpunog opuštanja. Njezine fotografije privukle su pažnju pratitelja, koji su joj u komentarima uputili brojne komplimente. "Princeza" i "Kako si lijepa", samo su neke od poruka koje je dobila.