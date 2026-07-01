Prirodan izgled za vruće dane: Mia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila jednostavne korake za 'morski look'

Aktivna influencerica i poduzetnica Mia Miškulin sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila novi video u formi popularnog "GRWM" (Get Ready With Me) formata, u kojem je otkrila svoju rutinu za savršen plažni izgled.
Preplanula linija u prvom planu
U svom novom videu, Mia pozira uz more u dvodijelnom bijelom kupaćem kostimu s plavim obrubom, koji savršeno naglašava njezinu preplanulu figuru. Kosu je raspustila u opuštene morske valove, a ljetni đir upotpunila je efektnom ukosnicom u obliku morske zvijezde te bisernom ogrlicom.
Tajna njezinog 'beach' looka
Pod nazivom "Beach Makeup", bivša kandidatkinja popularnog showa pokazala je korake i proizvode koje koristi kako bi postigla prirodan, blistav i postojan izgled čak i tijekom vrućih dana na plaži. Njezin lagani look idealna je inspiracija za sve koji i na godišnjem odmoru žele izgledati svježe uz minimalno truda.