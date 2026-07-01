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Gospodin Savršeni

Prirodan izgled za vruće dane: Mia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila jednostavne korake za 'morski look'

Oduševila pratitelje novim videom Mia Miškulin, koju su gledatelji upoznali i zavoljeli u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno plijeni pažnju na društvenim mrežama

RTL.hr
01.07.2026 10:00

Aktivna influencerica i poduzetnica Mia Miškulin sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila novi video u formi popularnog "GRWM" (Get Ready With Me) formata, u kojem je otkrila svoju rutinu za savršen plažni izgled.

Preplanula linija u prvom planu

U svom novom videu, Mia pozira uz more u dvodijelnom bijelom kupaćem kostimu s plavim obrubom, koji savršeno naglašava njezinu preplanulu figuru. Kosu je raspustila u opuštene morske valove, a ljetni đir upotpunila je efektnom ukosnicom u obliku morske zvijezde te bisernom ogrlicom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Tajna njezinog 'beach' looka

Pod nazivom "Beach Makeup", bivša kandidatkinja popularnog showa pokazala je korake i proizvode koje koristi kako bi postigla prirodan, blistav i postojan izgled čak i tijekom vrućih dana na plaži. Njezin lagani look idealna je inspiracija za sve koji i na godišnjem odmoru žele izgledati svježe uz minimalno truda.

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Mia iz 'Gospodina Savršnog' pozirala u kupaćem kostimu dok ispod nje plivaju morski psi, pa se našalila na račun bivših i posla

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