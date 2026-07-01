Prirodan izgled za vruće dane: Mia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila jednostavne korake za 'morski look'

Oduševila pratitelje novim videom Mia Miškulin, koju su gledatelji upoznali i zavoljeli u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno plijeni pažnju na društvenim mrežama

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Aktivna influencerica i poduzetnica Mia Miškulin sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila novi video u formi popularnog "GRWM" (Get Ready With Me) formata, u kojem je otkrila svoju rutinu za savršen plažni izgled.

Preplanula linija u prvom planu

U svom novom videu, Mia pozira uz more u dvodijelnom bijelom kupaćem kostimu s plavim obrubom, koji savršeno naglašava njezinu preplanulu figuru. Kosu je raspustila u opuštene morske valove, a ljetni đir upotpunila je efektnom ukosnicom u obliku morske zvijezde te bisernom ogrlicom.

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Tajna njezinog 'beach' looka