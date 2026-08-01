Prirodna, svoja i besprijekorno stilizirana: Maida iz 'Gospodina Savršenog' očarala najnovijim fotografijama

Maida Ribić javnosti je postala dobro poznata tijekom sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za naklonost i srce Miloša. Već od prvog ulaska u vilu bilo je jasno da Maida nije tipična kandidatkinja - odskočila je svojom energijom, izravnošću i stavom bez fige u džepu.

Iako je borba za naklonost u realityju bila intenzivna i puna dinamike, Maida je kroz sve izazove prošla ostajući dosljedna sebi. Njezini iskreni komentari, spontanost i odsustvo glume osigurali su joj status jedne od najautentičnijih djevojki sezone, a publika ju je upravo zbog te prizemnosti i karizme brzo zavoljela.