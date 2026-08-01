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Gospodin Savršeni

Prirodna, svoja i besprijekorno stilizirana: Maida iz 'Gospodina Savršenog' očarala najnovijim fotografijama

Od upečatljivog nastupa u vili do statusa urbane modne ikone - pogledajte zašto je Maida i dalje jedna od omiljenih djevojki iz sezone

RTL.hr
01.08.2026 12:00

Maida Ribić javnosti je postala dobro poznata tijekom sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za naklonost i srce Miloša. Već od prvog ulaska u vilu bilo je jasno da Maida nije tipična kandidatkinja - odskočila je svojom energijom, izravnošću i stavom bez fige u džepu.

Iako je borba za naklonost u realityju bila intenzivna i puna dinamike, Maida je kroz sve izazove prošla ostajući dosljedna sebi. Njezini iskreni komentari, spontanost i odsustvo glume osigurali su joj status jedne od najautentičnijih djevojki sezone, a publika ju je upravo zbog te prizemnosti i karizme brzo zavoljela.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Stil bez kompromisa i nepogrešiv ljetni 'vibe'

Danas Maida na društvenim mrežama redovito oduševljava svoje pratitelje kadrovima iz svakodnevnog života, a njezine najnovije objave s ljetnih plaža i putovanja iznova dokazuju zašto nosi titulu prave modne ikone među bivšim kandidatkinjama. Njezin prepoznatljivi stil opisuju hrabrost, opuštenost i karakteristična kratka plava kosa, dok rebrasti topovi, cargo minice i upečatljive sunčane naočale daju fantastičan, edgy i urbani pečat.

Bilo da pozira na stijenama u bikiniju ili uživa na dušeku usred morskog plavetnila, Maida zrači stavom žene koja se osjeća potpuno ugodno u svojoj koži. Za razliku od mnogih koji teže umjetnoj estetici bez pokrića, ona slavi jednostavnost i čiste životne radosti.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podrška kolegica iz showa i oduševljeni pratitelji

Njezina opuštena filozofija i sjajan izgled nisu prošli nezapaženo ni među drugim djevojkama iz realityja. Ispod Maidinih objava redovito se javljaju bivše kolegice iz showa koje joj u komentarima ostavljaju vatrenu podršku i emotikone srca.

Upravo ta kombinacija besprijekornog vizualnog stila, hrabrih modnih odabira, podrške među curama i neumoljive autentičnosti razlog je zašto Maida Ribić i dalje ne prestaje privlačiti pažnju i oduševljavati javnost gdje god se pojavila.

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