Prirodno izdanje mami uzdahe: Mia iz 'Gospodina Savršenog' u bikiniju pokazala savršen ten

Mia Miškulin, koju publika pamti iz treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', trenutno provodi tople ljetne dane na Hvaru. Aktivna poduzetnica i influencerica sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s broda, pokazavši kako izgleda njezin idealan odmor uz tirkizno more i skrivene uvale.
Preplanula figura i ljetni detalji
Na novim objavama, koje možete vidjeti u datotekama, Mia pozira na brodu u klasičnom crnom bikiniju koji savršeno ističe njezinu preplanulu figuru i utrenirane noge. Kosu je isplela u dvije opuštene pletenice, a morski look upotpunila je bijelim ljetnim šeširićem, bisernom ogrlicom s privjeskom u obliku morske zvijezde te narukvicom za nogu.
Oduševila prirodnim izdanjem
Bez puno šminke i u potpuno opuštenom izdanju, Mia je još jednom pokazala zašto je ostala jedna od omiljenih kandidatkinja showa. Snimke s kristalno čistog mora i suncem obasjanih hvarskih stijena brzo su pokupile brojne reakcije njezinih vjernih pratitelja koji redovito prate njezine ljetne avanture.