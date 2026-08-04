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Gospodin Savršeni

Prirodno izdanje mami uzdahe: Mia iz 'Gospodina Savršenog' u bikiniju pokazala savršen ten

Bivša kandidatkinja popularnog showa podijelila je trenutke s ljetovanja na našem sunčanom otoku, a njezina ljetna kombinacija i prirodan izgled odmah su privukli pažnju pratitelja

RTL.hr
04.08.2026 12:00

Mia Miškulin, koju publika pamti iz treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', trenutno provodi tople ljetne dane na Hvaru. Aktivna poduzetnica i influencerica sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s broda, pokazavši kako izgleda njezin idealan odmor uz tirkizno more i skrivene uvale.

Preplanula figura i ljetni detalji

Na novim objavama, koje možete vidjeti u datotekama, Mia pozira na brodu u klasičnom crnom bikiniju koji savršeno ističe njezinu preplanulu figuru i utrenirane noge. Kosu je isplela u dvije opuštene pletenice, a morski look upotpunila je bijelim ljetnim šeširićem, bisernom ogrlicom s privjeskom u obliku morske zvijezde te narukvicom za nogu.

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Oduševila prirodnim izdanjem

Bez puno šminke i u potpuno opuštenom izdanju, Mia je još jednom pokazala zašto je ostala jedna od omiljenih kandidatkinja showa. Snimke s kristalno čistog mora i suncem obasjanih hvarskih stijena brzo su pokupile brojne reakcije njezinih vjernih pratitelja koji redovito prate njezine ljetne avanture.

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