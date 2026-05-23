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Gospodin Savršeni

Prisjetimo se trenutka koji je oduševio naciju – prvi poljubac Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'

Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' upoznali su se i zaljubili tijekom snimanja showa, a danas njihova ljubav i dalje cvjeta. Par koji je osvojio gledatelje svojom iskrenošću i emocijama, i dalje sretno živi zajedno, podsjećajući nas na trenutke koji su obilježili njihov početak

RTL.hr
23.05.2026 10:00

Sjećate li se njihovog prvog poljupca? Nakon što su proveli noć bez kamera, Petar je Anastasiju pozvao na solo razgovor tijekom grupnog spoja. Unatoč pritisku i nemirima među ostalim kandidatkinjama, njihova iskrena emocija nije mogla ostati skrivena.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Tijekom razgovora pao je i prvi poljubac između nas dvoje. Osjetio sam kao da je vrijeme stalo. Uživao sam u trenutku i zaboravio na sve što se događalo između nas i mislim da je to bio istinski, pravi poljubac," prisjetio se Petar. Anastasia je priznala koliko je teško bilo skrivati emocije, ali i koliko je bila odlučna boriti se za vezu koja je vrijedna svakog truda.

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Sve je počelo pogrešno, a završilo ljubavlju! Ovo je ljubavna priča Anastasije i Petra

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