Provedite tjedan s bivšim 'Gospodinom Savršenim'! Šime Elez pokazao kako uživa u ljetu: Sport, adrenalin i nikad bolji izgled

Splitski zavodnik Šime Elez objavio je rijedak uvid u svoju ljetnu svakodnevicu, a prizori morskih avantura i isklesane linije nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

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Otkako se ugasio medijski sjaj burne romanse i popratnog prekida s poznatom pjevačicom, markantni Splićanin i zvijezda četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, svjesno je okrenuo novu stranicu u životu. Umjesto glamuroznih crvenih tepiha i stalnog bljeska bljeskalica, Šime se potpuno posvetio radu na sebi, vlastitom zdravlju i mentalnom miru. Rezultati te posvećenosti itekako su vidljivi, a to dokazuje i najnovija, prilično neočekivana objava na njegovim društvenim mrežama.

icon-expand Šime, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Adrenalin na najjače: Od tenisa do morskih valova

U svom novom videouratku koji nosi jednostavan naslov 'Week in life', Šime je iskreno priznao da mu ovakav format komunikacije s pratiteljima nije uobičajena praksa. "Nemam naviku snimat ovakva videa, pa ako šta i ne valja, ne zamjerite.. mali uvid u tjedan mog života ljeti, ali samo ovaj zabavni dio", poručio je skromno splitski šarmer u opisu objave.

icon-expand Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Izvrsna forma i isklesano tijelo popularnog Splićanina nisu stigli preko noći, a njegov ljetni tjedan doslovno pršti od najrazličitijih sportskih aktivnosti. Dinamični kadrovi snimani iz prvog lica (POV) u videu jasno pokazuju da bivši Gospodin Savršeni ne miruje ni sekunde. Njegovi ljetni dani tako uključuju žestoke mečeve na teniskim terenima pod suncem, nakon čega odmah slijedi debela doza morskog adrenalina. Šime je obožavateljima zorno dočarao kako izgleda brza jurnjava na jet-skiju kroz morske valove, kao i impresivno kroćenje vjetra i valova tijekom kitesurfinga na prekrasnom plavom horizontu.

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