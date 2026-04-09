Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Prva fotografija Anastasije i Petra nakon 'Gospodina Savršenog': 'U sretnoj smo i zdravoj vezi'

Anastasia je nakon finala showa 'Gospodin Savršeni' objavila zajedničku fotografiju s Petrom

RTL.hr
09.04.2026 23:25

U finalu pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' Petar je odabrao Anastasiu. Nedugo nakon završnice Anastasia je na društvenim mrežama objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju nakon showa i otkrila ponešto o njihovoj vezi.

"Mnogo vas mi je pisalo da ste plakali gledajući finale. Bilo je i meni jako emotivno ponovno proživjeti sve, a ovaj put preko malih ekrana djeluje kao kraj priče, ali zapravo je tek početak. Nakon showa nije bilo niti jednog trenutka gdje bih posumnjala u našu povezanost, naprotiv ona svakim danom postaje sve jača. Hvala svima koji su nas pratili, vjerovali u nas i bili nam podrška. U svakom trenutku bila sam svoja iskrena, ranjiva i vođena srcem", napisala je Anastasia te dodala:

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Napokon se više ne trebamo skrivati i mogu podijeliti s vama da smo Petar i ja u sretnoj i zdravoj vezi unatoč svim preprekama u showu. Naša priča izvan njega je potpuno drugačija, ovaj show mi je pokazao da treba slušati srce jer te ono vodi na pravi put", zaključila je.

Pročitaj na Net.hr
