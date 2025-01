Prva nesuglasica Šime s jednom djevojkom: 'Te minute s tobom mi ne znače ništa'

'Gospodin Savršeni' Šime je stigao u vilu kako bi razgovarao s Marinelom, odnosno riješio problem koji ga je mučio ovih dana.

''Ne znam koja je to priča došla u vilu, ali došlo je i do mene da sam nekoga pipkao i napadao. Dakle, to nema veza s istinom. Bila je takva scena u kojoj se poziralo na motoru – mislim da neku umjetničku slobodu ne treba osuđivati'', objasnio je Šime Marineli.

''Dobro, ako je to dio scenarija onda sam ja nešto krivo vidjela ili shvatila'', rekla mu je Marinela, a Šime se s njom složio. ''Bila si tamo, vidjela si sve, eventualno si nešto krivo protumačila.