Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Prvi dan na moru i odmah peh! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' se ozlijedila na Braču: 'Stala sam na vijak'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Kaja Casar, ovih dana uživa u čarima ljeta na Braču

RTL.hr
29.06.2026 13:00

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' prošlog je vikenda uživala na sunčanom Braču, no odmor nije prošao bez nezgode. "Prvi dan na moru i odmah stanem na vijak. Na sreću nije ništa ozbiljno, nije ušlo preduboko", poručila je Kaja u objavi na Instagramu.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Unatoč nezgodi, Kaja je iskoristila sunčan dan za kupanje i opuštanje uz more.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Kaja se u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' borila za Karlovo srce, a on joj je u velikom finalu dao posljednju ružu. Ona se zbog njega s Tenerifa preselila u Zagreb gdje sada žive zajedno.

kaja gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Gospoda Savršeni Šime i Karlo zajedno uživali u opuštenoj suboti: 'Fjaka'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u bijelom bikiniju: Ljeto provodi u Supetru

Pao veliki korak u vezi! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' ispričala: 'Upoznala sam Karlovu obitelj'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o odnosu s Antonelom, pa priznala: 'Čujemo se i dalje, ali stalno se fulamo...'

Karlo iz 'Gospodina Savršenog' osvrnuo se na show: 'Jedino bih promijenio pristup prema nekim curama...'

'Gospodin Savršeni' Karlo progovorio o vjenčanju s Kajom! Zbog jednog pitanja više nije mogao šutjeti

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni