Prvi dan na moru i odmah peh! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' se ozlijedila na Braču: 'Stala sam na vijak'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' prošlog je vikenda uživala na sunčanom Braču, no odmor nije prošao bez nezgode. "Prvi dan na moru i odmah stanem na vijak. Na sreću nije ništa ozbiljno, nije ušlo preduboko", poručila je Kaja u objavi na Instagramu.
Unatoč nezgodi, Kaja je iskoristila sunčan dan za kupanje i opuštanje uz more.
Podsjetimo, Kaja se u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' borila za Karlovo srce, a on joj je u velikom finalu dao posljednju ružu. Ona se zbog njega s Tenerifa preselila u Zagreb gdje sada žive zajedno.