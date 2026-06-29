Prvi dan na moru i odmah peh! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' se ozlijedila na Braču: 'Stala sam na vijak'

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Kaja iz 'Gospodina Savršenog' prošlog je vikenda uživala na sunčanom Braču, no odmor nije prošao bez nezgode. "Prvi dan na moru i odmah stanem na vijak. Na sreću nije ništa ozbiljno, nije ušlo preduboko", poručila je Kaja u objavi na Instagramu.

icon-expand Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Unatoč nezgodi, Kaja je iskoristila sunčan dan za kupanje i opuštanje uz more.

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