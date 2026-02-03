Prvi spojevi nasamo unose nemir u vili 'Gospodina Savršenog': 'Neka ide prva, prva će i ispasti'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi neočekivana pisma koja u vili odmah dižu tenzije. Petar i Karlo pozivaju dvije dame na prvi spoj nasamo, a dok se jedne spremaju za romantičan izlazak, druge ne skrivaju nezadovoljstvo.
"Neka ide na spoj prva, prva će i ispasti. Neka vidi Savršeni da to uopće nije za njega. Presmiješno mi je to i žao mi ga je što će morati biti s njom", poručuje jedna od djevojaka, dok atmosfera postaje sve napetija.
S druge strane, one koje dobivaju poziv ostaju samouvjerene. "Neki su malo ljubomorni, ali ostavit ćemo ih da čekaju malo večeras kad se vratimo s ružama", govori djevojka koja se sprema za spoj.
Hoće li prvi spojevi promijeniti odnose u vili i tko će se sa spoja vratiti s osmijehom – ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.