Pukla ljubav između Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'? Jedan detalj pokrenuo lavinu glasina

Petar Rašić i Anastasia Kaleb, jedan od omiljenih parova iz posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', potaknuli su nagađanja o prekidu. Naime, pratitelji su primijetili da je Petar sa svog Instagram profila uklonio zajedničke fotografije s Anastasijom, dok je ona u međuvremenu deaktivirala svoj profil na toj društvenoj mreži.

Kako prenosi Net.hr, tim su povodom kontaktirali i Anastasiju, no ona navode o prekidu nije htjela ni potvrditi ni demantirati. Za spomenuti je portal tek kratko poručila:

"Zovite i pitajte Petra."