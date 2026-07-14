Pukla ljubav između Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'? Jedan detalj pokrenuo lavinu glasina

Petar Rašić i Anastasia Kaleb, jedan od omiljenih parova iz posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', potaknuli su nagađanja o prekidu. Naime, pratitelji su primijetili da je Petar sa svog Instagram profila uklonio zajedničke fotografije s Anastasijom, dok je ona u međuvremenu deaktivirala svoj profil na toj društvenoj mreži.
Kako prenosi Net.hr, tim su povodom kontaktirali i Anastasiju, no ona navode o prekidu nije htjela ni potvrditi ni demantirati. Za spomenuti je portal tek kratko poručila:
"Zovite i pitajte Petra."
Njihov odnos postao je tema i na Redditu, gdje pojedini korisnici tvrde da par već neko vrijeme nije zajedno. Ipak, zasad se ni Petar ni Anastasia nisu javno oglasili o navodima o prekidu.
Podsjetimo, Petar je u finalu showa svoju posljednju ružu dao upravo Anastasiji, a nakon završetka emitiranja oboje su isticali kako su sretni i zadovoljni svojom vezom.