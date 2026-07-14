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Gospodin Savršeni

Pukla ljubav između Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'? Jedan detalj pokrenuo lavinu glasina

Anastasia je obrisala svoj Instagram profil, dok je Petar sa svog profila uklonio sve zajedničke fotografije

RTL.hr
14.07.2026 21:42

Petar Rašić i Anastasia Kaleb, jedan od omiljenih parova iz posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', potaknuli su nagađanja o prekidu. Naime, pratitelji su primijetili da je Petar sa svog Instagram profila uklonio zajedničke fotografije s Anastasijom, dok je ona u međuvremenu deaktivirala svoj profil na toj društvenoj mreži.

Kako prenosi Net.hr, tim su povodom kontaktirali i Anastasiju, no ona navode o prekidu nije htjela ni potvrditi ni demantirati. Za spomenuti je portal tek kratko poručila:

"Zovite i pitajte Petra."

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Njihov odnos postao je tema i na Redditu, gdje pojedini korisnici tvrde da par već neko vrijeme nije zajedno. Ipak, zasad se ni Petar ni Anastasia nisu javno oglasili o navodima o prekidu.

Podsjetimo, Petar je u finalu showa svoju posljednju ružu dao upravo Anastasiji, a nakon završetka emitiranja oboje su isticali kako su sretni i zadovoljni svojom vezom.

anastasia i petar gospodin savršeni
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