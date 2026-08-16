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Gospodin Savršeni

Pun pogodak! Maja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala koje joj boje najbolje pristaju

Maja Golubović, gledateljima poznata iz 'Gospodina Savršenog', ponovno je privukla pažnju svojim izgledom. Ovoga puta pozirala je u elegantnoj zelenoj haljini, a njezina crvena kosa bila je detalj koji je cijelu kombinaciju podigao na novu razinu

RTL.hr
16.08.2026 10:00

Maja je odabrala dugu zelenu haljinu koja naglašava njezinu figuru, dok je kroj s izraženim dekolteom dodatno istaknuo elegantno izdanje. Uz to je nosila decentan nakit i jednostavan make-up, pa je njezina prirodna ljepota došla u prvi plan.

Posebno se isticala njezina prepoznatljiva crvena kosa, koja je u kombinaciji sa zelenom haljinom stvorila efektan kontrast.

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Pozirala nasmijana i raspoložena

Na fotografiji Maja pozira s čašom u ruci, a široki osmijeh dodatno je pokazao koliko uživa u večeri. Iza nje se vidi društvo i opuštena atmosfera, što cijeloj fotografiji daje pravi ljetni ugođaj.

Maja je još jednom pokazala da joj za upečatljivo izdanje nije potrebno pretjerivanje – jednostavna, ženstvena haljina, njezina karakteristična kosa i osmijeh bili su sasvim dovoljni.

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Maja se gledateljima predstavila u Gospodinu Savršenom

Maja je javnosti poznata po sudjelovanju u reality showu Gospodin Savršeni. Nakon showa nastavila je dijeliti trenutke iz svog života s pratiteljima na društvenim mrežama, a svojim izdanjima često privlači pažnju.

Ovoga puta čini se da je upravo spoj zelene haljine i vatrene kose bio pun pogodak.

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Gospodin Savršeni

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