Pun pogodak! Maja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala koje joj boje najbolje pristaju

Maja je odabrala dugu zelenu haljinu koja naglašava njezinu figuru, dok je kroj s izraženim dekolteom dodatno istaknuo elegantno izdanje. Uz to je nosila decentan nakit i jednostavan make-up, pa je njezina prirodna ljepota došla u prvi plan.
Posebno se isticala njezina prepoznatljiva crvena kosa, koja je u kombinaciji sa zelenom haljinom stvorila efektan kontrast.
Pozirala nasmijana i raspoložena
Na fotografiji Maja pozira s čašom u ruci, a široki osmijeh dodatno je pokazao koliko uživa u večeri. Iza nje se vidi društvo i opuštena atmosfera, što cijeloj fotografiji daje pravi ljetni ugođaj.
Maja je još jednom pokazala da joj za upečatljivo izdanje nije potrebno pretjerivanje – jednostavna, ženstvena haljina, njezina karakteristična kosa i osmijeh bili su sasvim dovoljni.
Maja se gledateljima predstavila u Gospodinu Savršenom
Maja je javnosti poznata po sudjelovanju u reality showu Gospodin Savršeni. Nakon showa nastavila je dijeliti trenutke iz svog života s pratiteljima na društvenim mrežama, a svojim izdanjima često privlači pažnju.
Ovoga puta čini se da je upravo spoj zelene haljine i vatrene kose bio pun pogodak.