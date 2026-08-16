Pun pogodak! Maja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala koje joj boje najbolje pristaju

Maja Golubović, gledateljima poznata iz 'Gospodina Savršenog', ponovno je privukla pažnju svojim izgledom. Ovoga puta pozirala je u elegantnoj zelenoj haljini, a njezina crvena kosa bila je detalj koji je cijelu kombinaciju podigao na novu razinu

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Maja je odabrala dugu zelenu haljinu koja naglašava njezinu figuru, dok je kroj s izraženim dekolteom dodatno istaknuo elegantno izdanje. Uz to je nosila decentan nakit i jednostavan make-up, pa je njezina prirodna ljepota došla u prvi plan. Posebno se isticala njezina prepoznatljiva crvena kosa, koja je u kombinaciji sa zelenom haljinom stvorila efektan kontrast.

icon-expand Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Pozirala nasmijana i raspoložena

Na fotografiji Maja pozira s čašom u ruci, a široki osmijeh dodatno je pokazao koliko uživa u večeri. Iza nje se vidi društvo i opuštena atmosfera, što cijeloj fotografiji daje pravi ljetni ugođaj. Maja je još jednom pokazala da joj za upečatljivo izdanje nije potrebno pretjerivanje – jednostavna, ženstvena haljina, njezina karakteristična kosa i osmijeh bili su sasvim dovoljni.

icon-expand Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Maja se gledateljima predstavila u Gospodinu Savršenom