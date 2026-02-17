Put do srca vodi kroz želudac! Karlo i Jelena G. otkrili recept za savršen spoj

Jelena G. je bila ta koja je dobila priliku otkriti je li kulinarsko umijeće zaista put do muškog srca.

Nakon što je Karlo osobno stigao u vilu kako bi odveo Jelenu na spoj, nagađanja o tome što ih čeka bila su brojna. Sama Jelena priznala je kako nije imala pojma što joj se sprema, no čim je shvatila da spoj uključuje hranu, njezino oduševljenje nije se moglo sakriti. "Samo sam pomislila kako je to idealan dejt za mene", otkrila je, dodajući kako se nadala da će se ona i Karlo uspjeti zbližiti.

Spoj nije bio samo obična večera, već pravi kulinarski izazov. Na predivnoj lokaciji, okruženi prirodom i pod budnim okom profesionalnog chefa, Karlo i Jelena dobili su zadatak zajedno pripremiti nekoliko sljedova. Iako se Jelena na početku osjećala pomalo nervozno pod pritiskom kamera i Karlova pogleda, trema je brzo nestala i prepustila mjesto zabavi i timskom radu.

Ono što je Jelenu posebno iznenadilo bila je Karlova vještina u kuhinji. "Karlo se snalazi mnogo bolje nego što sam očekivala, i u nekim trenucima mu čak ide i bolje nego meni", priznala je kroz smijeh. Dok se ona mučila sa sitnim sjeckanjem, Karlo je preuzeo inicijativu, šaleći se na svoj račun i pokazujući zavidnu spretnost s nožem, što je Jelenu dodatno opustilo.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.