Gospodin Savršeni

Rat u vili? Žestok obračun podijelio djevojke u klanove!

U vili vlada gusta i neugodna tišina dok djevojke čekaju novo pismo. No napetost nije vezana samo uz iščekivanje - posljedice jednog sukoba i dalje se osjećaju u zraku

RTL.hr
03.03.2026 17:30

Jedna od djevojaka u showu 'Gospodin Savršeni' pokušava smiriti situaciju riječima: "Smatram da te ničim nisam uvrijedila, ali ako jesam, molim te da mi kažeš kako bih ti se lijepo ispričala." No isprika ne nailazi na razumijevanje.

Odgovor je hladan i bez zadrške: "Mene ne može ništa povrijediti, ali smatram da je tvoja igra provaljena s moje strane."

Optužbe postaju sve ozbiljnije, a granica između iskrenosti i povređivanja sve je tanja. Jedan komentar izgovoren pred svima dodatno podiže tenzije i pokreće lavinu reakcija. Dok jedni smatraju da je riječ o nepotrebnom napadu, drugi tvrde da netko napokon dobiva odgovor "istom ili jačom mjerom".

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U cijeloj priči najglasnije odzvanja rečenica: "Tko se s kim druži, on mu je draži, pa čak i kad griješi."

Postaje jasno – u vili se formiraju klanovi, a objektivnost polako nestaje.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

