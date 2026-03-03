Rat u vili? Žestok obračun podijelio djevojke u klanove!

Jedna od djevojaka u showu 'Gospodin Savršeni' pokušava smiriti situaciju riječima: "Smatram da te ničim nisam uvrijedila, ali ako jesam, molim te da mi kažeš kako bih ti se lijepo ispričala." No isprika ne nailazi na razumijevanje.

Odgovor je hladan i bez zadrške: "Mene ne može ništa povrijediti, ali smatram da je tvoja igra provaljena s moje strane."

Optužbe postaju sve ozbiljnije, a granica između iskrenosti i povređivanja sve je tanja. Jedan komentar izgovoren pred svima dodatno podiže tenzije i pokreće lavinu reakcija. Dok jedni smatraju da je riječ o nepotrebnom napadu, drugi tvrde da netko napokon dobiva odgovor "istom ili jačom mjerom".