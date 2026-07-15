Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Reakcije na šuškanja o prekidu Petra i Anastasije preplavile društvene mreže: 'Šteta, baš mi je žao'

Nakon što je Anastasia deaktivirala Instagram, a Petar uklonio njihove zajedničke fotografije, brojni pratitelji uvjereni su da je njihovoj ljubavi došao kraj

RTL.hr
15.07.2026 12:00

Vijest o navodnom prekidu pobjedničkog para pete sezone 'Gospodina Savršenog', Petra i Anastasije, i dalje ne prestaje izazivati reakcije. Iako se ni jedno od njih dvoje još nije službeno oglasilo o svom odnosu, obožavatelji su primijetili da je Anastasija deaktivirala svoj Instagram profil, dok je Petar sa svog profila uklonio njihove zajedničke fotografije.

Upravo su ti potezi potaknuli brojne špekulacije, a društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima razočaranih pratitelja koji su vjerovali da će njihova ljubavna priča potrajati.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Baš mi je žao, bili su predivan par"

Mnogi su u komentarima izrazili tugu i podršku mladom paru, bez obzira na to jesu li zaista prekinuli ili je riječ o privremenom povlačenju iz javnosti.

"Nikad ne bih rekla, predivan su par."

"Podrška mladom paru, a ako i je prekid, ljubav je bila iskrena i lijepa."

"Mladi su, naći će oni već svoj put. Djeco, nije sve propalo. Život ide dalje i volite se na bilo koji način, sretno vam bilo dalje."

"Šteta, baš su bili jako lijep par."

Među komentarima posebno su se izdvojile i poruke pratitelja koji smatraju da javnost ne bi trebala donositi zaključke prije nego što se oni sami oglase.

"Žao mi je, vjerovala sam u njih i njihovu iskrenu ljubav. Možda je ovako najbolje - sve izbrisati s Instagrama i ostaviti njihov privatan život na miru. Jesu li zajedno ili nisu, njihova je stvar."

Petar i Anastasia, Savršeni podcast
Petar i Anastasia, Savršeni podcast FOTO: RTL

Još nema službene potvrde

Iako su potezi na društvenim mrežama dodatno potaknuli glasine o prekidu, ni Petar ni Anastasia zasad nisu javno potvrdili ni demantirali nagađanja. Do tada, njihovi pratitelji nastavljaju se nadati da je riječ tek o prolaznoj situaciji te da će njihovoj ljubavnoj priči ipak uslijediti sretan nastavak.

gospodin savršeni petar gospodin savršeni anastasia gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Dok se šuška o prekidu Petra i Anastasije, ljubav Karla i Kaje cvjeta: 'Kako se on trudi da nam bude lijepo...'

Pukla ljubav između Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'? Jedan detalj pokrenuo lavinu glasina

Očarava gdje god se pojavi! Helena iz 'Gospodina Savršenog' sada uživa u San Franciscu

Jelena M. iz 'Gospodina Savršenog' javila se s putovanja: Objavila fotografiju u badiću iz mora i oduševila ljetnim izdanjem

Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' izgledaju brutalno! Za njih ni na ljetovanju nema odmora od treninga

Sve je počelo pogrešno, a završilo ljubavlju! Ovo je ljubavna priča Anastasije i Petra

Pročitaj na Net.hr
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica