Reakcije na šuškanja o prekidu Petra i Anastasije preplavile društvene mreže: 'Šteta, baš mi je žao'

Upravo su ti potezi potaknuli brojne špekulacije, a društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima razočaranih pratitelja koji su vjerovali da će njihova ljubavna priča potrajati.

Vijest o navodnom prekidu pobjedničkog para pete sezone 'Gospodina Savršenog' , Petra i Anastasije , i dalje ne prestaje izazivati reakcije. Iako se ni jedno od njih dvoje još nije službeno oglasilo o svom odnosu, obožavatelji su primijetili da je Anastasija deaktivirala svoj Instagram profil, dok je Petar sa svog profila uklonio njihove zajedničke fotografije.

Mnogi su u komentarima izrazili tugu i podršku mladom paru, bez obzira na to jesu li zaista prekinuli ili je riječ o privremenom povlačenju iz javnosti.

"Nikad ne bih rekla, predivan su par."

"Podrška mladom paru, a ako i je prekid, ljubav je bila iskrena i lijepa."

"Mladi su, naći će oni već svoj put. Djeco, nije sve propalo. Život ide dalje i volite se na bilo koji način, sretno vam bilo dalje."

"Šteta, baš su bili jako lijep par."

Među komentarima posebno su se izdvojile i poruke pratitelja koji smatraju da javnost ne bi trebala donositi zaključke prije nego što se oni sami oglase.

"Žao mi je, vjerovala sam u njih i njihovu iskrenu ljubav. Možda je ovako najbolje - sve izbrisati s Instagrama i ostaviti njihov privatan život na miru. Jesu li zajedno ili nisu, njihova je stvar."