Red posla, red zabave! Toni Šćulac uživa u svjetskoj prijestolnici zabave: 'Učim kako odmarati'

Inače, Toni je ranije za RTL.hr progovorio o svom boravku u Americi. "Dobio sam prestižnu Fulbright stipendiju na temu 'Better understanding of the origin of mass and search for new physics', a uz svoj znanstveni rad održat ću i kolegij 'Advanced Statistical Methods for Data Analysis'", rekao je. Otkrio je još lijepih novosti.

''Nakon toga sam dobio poziv da ovo ljeto boravim na Fermilabu, najvećem američkom laboratoriju za fiziku visokih energija koji se nalazi pokraj Chicaga. Tu bi glavna tema mog istraživanja bila razvoj novih tehnologija i čipova za buduće detektore u fizici visokih energija. Radi se o nastavku projekta zbog kojeg sam ovo ljeto proveo četiri mjeseca u CERN-u i gdje su američke kolege prepoznale doprinose splitske ekipe pa su nas pozvali da im pomognemo'', rekao je Toni. Dodao je kako su sve ovo velike stvari za budućnost splitske CERN grupe zbog čega ga jako veseli što će otvoriti vrata mladim kolegama za još suradnji u budućnosti.

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':