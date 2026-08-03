Rezultati discipline i redovitog vježbanja: Mia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila ljetne fotke na kojima izgleda sjajno

Simpatična i poduzetna brineta trenutačno uživa u čarima Makarske rivijere, odakle redovito javlja svojim vjernim pratiteljima na društvenim mrežama. Najnovijim objavama u potpunosti je podigla temperaturu na Instagramu, pokazavši ljetno izdanje o kojem će se još dugo pričati.

Mia je pozirala u efektnoj, bijeloj mrežastoj kombinaciji koja spaja ležernost i eleganciju.