Rezultati discipline i redovitog vježbanja: Mia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila ljetne fotke na kojima izgleda sjajno

Simpatična i poduzetna brineta trenutačno uživa u čarima Makarske rivijere, odakle redovito javlja svojim vjernim pratiteljima na društvenim mrežama. Najnovijim objavama u potpunosti je podigla temperaturu na Instagramu, pokazavši ljetno izdanje o kojem će se još dugo pričati.
Mia je pozirala u efektnoj, bijeloj mrežastoj kombinaciji koja spaja ležernost i eleganciju.
Plodovi napornog rada u teretani
Izvrstno osunčana koža, isklesani trbušnjaci i utegnute noge jasno daju do znanja da Mia ne preskače treninge te da uloženi trud u teretani daje nevjerojatne rezultate. Cijeli je modni look zaokružila usklađenim bijelim šeširićem dokazujući po tko zna koji put da vlada ljetnim modnim trendovima.
Sudeći po osmijehu i energiji kojom zrači, Mia maksimalno koristi svaki trenutak ljetnog opuštanja uz miris Mediterana, a njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju svaku sljedeću objavu ove atraktivne brinete!