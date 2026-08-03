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Gospodin Savršeni

Rezultati discipline i redovitog vježbanja: Mia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila ljetne fotke na kojima izgleda sjajno

Atraktivna bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' uživa na Makarskoj rivijeri

RTL.hr
03.08.2026 17:00

Simpatična i poduzetna brineta trenutačno uživa u čarima Makarske rivijere, odakle redovito javlja svojim vjernim pratiteljima na društvenim mrežama. Najnovijim objavama u potpunosti je podigla temperaturu na Instagramu, pokazavši ljetno izdanje o kojem će se još dugo pričati.

Mia je pozirala u efektnoj, bijeloj mrežastoj kombinaciji koja spaja ležernost i eleganciju. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Plodovi napornog rada u teretani

Izvrstno osunčana koža, isklesani trbušnjaci i utegnute noge jasno daju do znanja da Mia ne preskače treninge te da uloženi trud u teretani daje nevjerojatne rezultate. Cijeli je modni look zaokružila usklađenim bijelim šeširićem dokazujući po tko zna koji put da vlada ljetnim modnim trendovima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Sudeći po osmijehu i energiji kojom zrači, Mia maksimalno koristi svaki trenutak ljetnog opuštanja uz miris Mediterana, a njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju svaku sljedeću objavu ove atraktivne brinete!

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