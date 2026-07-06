'Rođeni ste jedno za drugo': Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' pokazali da je za romantiku dovoljno malo

U kratkom videu objavljenom iz Supetra na Braču, Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelili su trenutke svog "domaćeg date nighta", kako je Karlo napisao u opisu. Snimka prikazuje par kako zajedno priprema večeru na vanjskom ognjištu koje je srce svakog druženja u Dalmaciji.

Na gradele su stavili losos, tikvice i gljive, a cijeli proces začinili su grančicom ružmarina, što je klasičan potez dalmatinske kuhinje. Večer su zaokružili uz bogatu trpezu koja je, uz ribu s gradela, uključivala pršut, sir i krumpir salatu, nazdravljajući vinom pod vedrim nebom.