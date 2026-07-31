Romantična idila sa Sutivana: Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uz bezvremenski hit otkrila u čemu je tajna njezine sreće

Nakon što je svoje pratitelje danima oduševljavala fotkama brutalnih zajedničkih treninga i morskih avantura, prelijepa Kaja Casar iz showa 'Gospodin Savršeni' odlučila je usporiti tempo i podijeliti jedan od najemotivnijih trenutaka ovog ljeta.

Kaja je podijelila fotografiju uz zalazak. No, ono što je svima usmjerilo pažnju jest njezino najdraže društvo. U naručju je čvrsto držala svog ljubimca, preslatkog psića Milu, koji je od trenutka kada ga je Karlo udomio i poklonio Kaji postao centar njezinog svijeta.

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Uz neodoljiv osmijeh i kadar koji odiše čistim mirom, Kaja je poslala i kratku, ali snažnu poruku na engleskom jeziku:

"A reminder that the best things are usually the simplest" (Podsjetnik da su najbolje stvari obično one najjednostavnije).