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Gospodin Savršeni

Romantična idila sa Sutivana: Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uz bezvremenski hit otkrila u čemu je tajna njezine sreće

Atraktivna Slovenka trenutno uživa u čarima otoka Brača, a najnovijom objavom s čarobnog Sutivana uspjela je u potpunosti raznježiti svoje brojne obožavatelje

RTL.hr
31.07.2026 07:00

Nakon što je svoje pratitelje danima oduševljavala fotkama brutalnih zajedničkih treninga i morskih avantura, prelijepa Kaja Casar iz showa 'Gospodin Savršeni' odlučila je usporiti tempo i podijeliti jedan od najemotivnijih trenutaka ovog ljeta.

Čarobni zalazak u Sutivanu i najposebnije društvo

Kaja je podijelila fotografiju uz zalazak. No, ono što je svima usmjerilo pažnju jest njezino najdraže društvo. U naručju je čvrsto držala svog ljubimca, preslatkog psića Milu, koji je od trenutka kada ga je Karlo udomio i poklonio Kaji postao centar njezinog svijeta.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Uz neodoljiv osmijeh i kadar koji odiše čistim mirom, Kaja je poslala i kratku, ali snažnu poruku na engleskom jeziku:

"A reminder that the best things are usually the simplest" (Podsjetnik da su najbolje stvari obično one najjednostavnije).

Oliverovi stihovi koji pogađaju u srce

Kako bi atmosferu dovela do savršenstva i prenijela čistu emociju, Kaja je u pozadini objave stavila bezvremenski hit neprežaljenog Olivera Dragojevića - pjesmu "Vjerujem u anđele".

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