Romantika i ples na večeri: Pogledajte kako su Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživali u izlasku s društvom

Nakon opuštanja na brodu i morskih radosti, dvojac je ljetnu večer proveo u izlasku s društvom uz finu večeru, dobro vino i puno pjesme i plesa.

Kaja je za ovu prigodu zablistala u zanosnoj crvenoj haljini s prorezima koja je naglasila njezinu preplanulu put, dok je kosu svezala u elegantan rep. Karlo se odlučio za klasiku, no u fokusu večeri bila je njihova zarazna energija.

Na društvenim mrežama osvanuli su kadrovi na kojima par, okružen prijateljima i uz glazbu uživo, pleše i pjeva od uha do uha. Karlo je u jednom trenutku nježno zagrlio Kaju s leđa s čašom vina u ruci, dok su oboje nasmijani pozirali i uživali u ritmu glazbe.