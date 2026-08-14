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Gospodin Savršeni

Romantika i ples na večeri: Pogledajte kako su Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživali u izlasku s društvom

Ljetni dani na moru za Kaju Casar i Karla Godeca iz tjedna u tjedan donose nove nezaboravne uspomene, a omiljeni reality par još je jednom dokazao da su majstori za dobru atmosferu i romantiku

RTL.hr
14.08.2026 07:00

Nakon opuštanja na brodu i morskih radosti, dvojac je ljetnu večer proveo u izlasku s društvom uz finu večeru, dobro vino i puno pjesme i plesa.

Zanosno izdanje u crvenom i rasplesani trenuci

Kaja je za ovu prigodu zablistala u zanosnoj crvenoj haljini s prorezima koja je naglasila njezinu preplanulu put, dok je kosu svezala u elegantan rep. Karlo se odlučio za klasiku, no u fokusu večeri bila je njihova zarazna energija.

Na društvenim mrežama osvanuli su kadrovi na kojima par, okružen prijateljima i uz glazbu uživo, pleše i pjeva od uha do uha. Karlo je u jednom trenutku nježno zagrlio Kaju s leđa s čašom vina u ruci, dok su oboje nasmijani pozirali i uživali u ritmu glazbe.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Zaljubljenost o kojoj se priča

Sudeći po iskrenim osmijesima i iskrama koje pršte između njih, Kaja i Karlo djeluju zaljubljenije nego ikad. Pratitelji ne prestaju hvaliti njihov prirodan odnos i pozitivnu energiju kojom zrače gdje god se pojave.

Spoj romantike, odličnog društva i rasplesanih ljetnih noći pokazao se kao pun pogodak, a ovaj par još je jednom potvrdio da zna kako uživati u svakom zajedničkom trenutku.

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