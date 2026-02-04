Emisije
Gospodin Savršeni

Rubina bez dlake na jeziku oplela po Matei: 'Za razliku od nje, ja sam barem na tom prvom dejtu dobila ružu'

Nakon spoja s Kajom i Mateom, Gospodin Savršeni Karlo spoj je nastavio s Kajom. Matea se nakon spoja s Karlom vratila u vilu gdje su je dočekale djevojke. Rubina ju je odmah upitala gdje je ruža. "Očekivala je da ćemo je bombardirati pitanja, ali ne sviđa mi se što je nekad odvratna. Za razliku od nje, ja sam barem na tom prvom dejtu dobila tu prvu ružu dok je ona dobila tek poslije. I on si je još razmišljao hoće li joj dati tu ružu il ne", poručila je Rubina

04.02.2026 22:30

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

