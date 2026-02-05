Rubina bocnula Nušu nakon grupnog spoja: 'Čim je otišao na dejt s prijateljicom i ja bih se loše osjećala'

Andrea nije mogla sakriti svoje mišljenje o Anastasijinom ponašanju. "Nadam se da je Karlo shvatio kakva je ona, jer su se druge djevojke vratile sretne s dejta, a Anastasia je bila tužna i povučena, kao i svaki put", rekla je Andrea, očigledno frustrirana Anastasijinim stalnim povlačenjem.

Antonela je, s osmijehom na licu, prepričavala dojmove sa spoja. "Bile smo sve super raspoložene, bilo nam je stvarno dobro. Anastasia je bila malo povučena, opet," izjavila je Antonela, a ostale djevojke su se složile s njenim viđenjem situacije.

Rubina je prokomentirala druženje između Anastasije i Nuše i ishod grupnog spoja. "Čim je otišao na dejt s prijateljicom, i ja bih se loše osjećala", kazala je Rubina, no Nuša, koja je bila prisutna, nije ostala tiha.

"Ja svoj lijepi dan neću kvariti opet jednom dramom, tako da bokić", odgovorila je Nuša, ustajući s kauča. "Rubina mi ide na živce, miješa se u stvari koje je se ne tiču. Neka ide u trač klub s Ivom i neka me ostavi na miru", dodala je, jasno stavljajući do znanja da ne želi više sudjelovati u konfliktima.

