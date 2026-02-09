Emisije
Gospodin Savršeni

Rubina i Manuela ostale bez ruže! 'Umro je za mene'

U vili 'Gospodina Savršenog' odvila se prva, dugo iščekivana ceremonija ruža, večer koja je donijela olakšanje za jedne, a gorak kraj za druge

RTL.hr
09.02.2026 22:45

Karlo i Petar morali su donijeti odluku koju će djevojku prvu poslati kući. Teret odluke teško je pao Karlu. Zadnje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Rubina i Iana, a Karlo je odlučio posljednju ružu dati Iani.

Sama Rubina, vjerna svom karakteru, nije skrivala razočaranje Karlovom odlukom. "Izgleda da nisam pogriješila od samog početka", komentirala je, aludirajući na svoje ranije sumnje. Ipak, vilu je napustila uzdignute glave, s porukom koja je odjeknula među djevojkama. "Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad, kad bude vidio moje izjave. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene", poručila je samouvjereno, pokazujući da je unatoč ispadanju ostala svoja.

Rubina i Manuela, Gospodin Savršeni
Rubina i Manuela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

S druge strane, Petar je svoju posljednju ružu odlučio dati Veselki, što je značilo kraj puta za Manuelu. Ona je svoj odlazak prihvatila iznimno dostojanstveno i mirno. "Drago mi je što sam upoznala nove cure. Drago mi je što smo se upoznali, no hard feelings", poručila je Petru i djevojkama, pokazavši zrelost i zahvalnost na pruženom iskustvu.

"Ne mogu ništa loše reći o Manueli. Djevojka je stvarno divna, ona samo nije tip djevojke s kojom bih ja bio", poručio je Petar.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Rubinom

