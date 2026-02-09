Rubina i Manuela ostale bez ruže! 'Umro je za mene'

Karlo i Petar morali su donijeti odluku koju će djevojku prvu poslati kući. Teret odluke teško je pao Karlu. Zadnje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Rubina i Iana, a Karlo je odlučio posljednju ružu dati Iani.

Sama Rubina, vjerna svom karakteru, nije skrivala razočaranje Karlovom odlukom. "Izgleda da nisam pogriješila od samog početka", komentirala je, aludirajući na svoje ranije sumnje. Ipak, vilu je napustila uzdignute glave, s porukom koja je odjeknula među djevojkama. "Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad, kad bude vidio moje izjave. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene", poručila je samouvjereno, pokazujući da je unatoč ispadanju ostala svoja.