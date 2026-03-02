Rubina iz 'Gospodina Savršenog' javila se iz Dubaija: 'Situacija je jako loša'

Rubina iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je otkrila da se preselila u Dubai. Naime, Iran je lansirao stotine projektila i dronova samoubojica na Dubai u sklopu osvetničkih napada diljem Bliskog istoka nakon što je Teheran potvrdio da je vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei ubijen u zajedničkim američko-izraelskim napadima.
Rubina je na Instagramu otkrila kakvo je stanje. "Svi koji su pitali kakvo je stanje u Dubaiju - situacija je jako loša, čuju se eksplozije na sve strane. Ja sam za sada dobro", poručila je.
Inače, nakon završetka showa, Rubina je donijela veliku životnu odluku – preseljenje u Dubai. Promjena joj je, kaže, bila potrebna. "Odluku o preseljenju u Dubai donijela sam nakon sudjelovanja u Gospodinu Savršenom'. Osjetila sam potrebu za promjenom i novim početkom – novom državom, novim jezikom, novim poslom i potpuno novim poglavljem u životu. Naravno, veliku ulogu su imale i poslovne prilike jer u UAE-u postoji puno više mogućnosti za napredak nego na Balkanu."
