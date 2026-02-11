Rubina iz 'Gospodina Savršenog' otkrila zašto se preselila u Dubai odmah nakon showa: 'Osjetila sam potrebu'

Peta sezona popularnog showa " Gospodin Savršeni " tek je počela, a već je iznjedrila nekoliko pamtljivih lica. Jedna od natjecateljica koja je od prvog trenutka privukla najviše pozornosti, unatoč preranom ispadanju, zasigurno je Rubina . Ova dvadesettrogodišnja Sarajka publiku je osvojila svojom direktnošću i samopouzdanjem, no čini se da ljubav na grčkoj Kreti nije bila njezina sudbina. Umjesto toga, Rubina je spakirala kofere i krenula u potpuno novu životnu avanturu, i to tisućama kilometara daleko.

Rubina je u show ušla kao fitness instruktorica i profesionalna maserka, a od samog početka isticala je važnost ženske financijske neovisnosti. Njezin stav "bez dlake na jeziku" odmah ju je izdvojio iz mase, a kemija s jednim od dvojice neženja, rukometašem Karlom Godecom, činila se obećavajućom. Već na prvom brzom spoju Karlo joj je dao ružu, što joj je dalo dodatno samopouzdanje, no ljubavna sreća bila je kratkog vijeka. Na iznenađenje mnogih, Rubina je bila prva djevojka koja je napustila vilu jer na ceremoniji ruža nije dobila niti jednu.

Nedugo nakon što je njezino ispadanje prikazano na malim ekranima, Rubina je svojim pratiteljima na društvenim mrežama otkrila veliki preokret. Promjenom opisa na svom Instagram profilu, gdje je uz lokaciju "Dubai" dodala i emotikon kuće, jasno je dala do znanja da se ne radi o turističkom posjetu, već o preseljenju.

"Odluku o preseljenju u Dubai donijela sam nakon sudjelovanja u Gospodinu Savršenom'. Osjetila sam potrebu za promjenom i novim početkom – novom državom, novim jezikom, novim poslom i potpuno novim poglavljem u životu. Naravno, veliku ulogu su imale i poslovne prilike jer u UAE-u postoji puno više mogućnosti za napredak nego na Balkanu", rekla je za RTL.hr.

Iako u "Gospodinu Savršenom" nije pronašla ljubav, Rubina Dedić dokazala je da je reality show ponekad samo odskočna daska za veće stvari.

