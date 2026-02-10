Rubina nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog': 'Netko me povrijedio, a ja biram ići dalje'

Rubina, vjerna svom karakteru, nije skrivala razočaranje Karlovom odlukom. "Izgleda da nisam pogriješila od samog početka", komentirala je, aludirajući na svoje ranije sumnje. Ipak, vilu je napustila uzdignute glave, s porukom koja je odjeknula među djevojkama. "Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad, kad bude vidio moje izjave. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene", poručila je samouvjereno, pokazujući da je unatoč ispadanju ostala svoja.

Rubina je sada na Instagram profilu reagirala na svoje ispadanje. "Te noći sam bila iskrena. Netko je izabrao da me povrijedi. Ja biram ići dalje. Hvala mojim curama što su bile uz mene", poručila je opisu objave.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.