Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Rubina nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog': 'Netko me povrijedio, a ja biram ići dalje'

Na prvoj ceremoniji ruža nove sezone 'Gospodina Savršenog' Rubina je ostala bez ruže i napustila show

RTL.hr
10.02.2026 09:37

Gospodin Savršeni Karlo odlučio je da iz njegovog tima prva show napusti Rubina.

Rubina, vjerna svom karakteru, nije skrivala razočaranje Karlovom odlukom. "Izgleda da nisam pogriješila od samog početka", komentirala je, aludirajući na svoje ranije sumnje. Ipak, vilu je napustila uzdignute glave, s porukom koja je odjeknula među djevojkama. "Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad, kad bude vidio moje izjave. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene", poručila je samouvjereno, pokazujući da je unatoč ispadanju ostala svoja.

Rubina, Gospodin Savršeni
Rubina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Rubina je sada na Instagram profilu reagirala na svoje ispadanje. "Te noći sam bila iskrena. Netko je izabrao da me povrijedi. Ja biram ići dalje. Hvala mojim curama što su bile uz mene", poručila je opisu objave.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Rubinom

rubina gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Jedna djevojka pod povećalom! 'Njoj treba stariji dečko koji će joj napraviti puno djece'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi žestok obračun među djevojkama: 'Meni je to očajnički'

Rubina i Manuela ostale bez ruže! 'Umro je za mene'

Rubina pokušala otkriti Karlov datum rođenja, on poručio: 'To ću ostaviti za sebe'

Iva žestoko prozvala Nušu i Anastasiju: 'One su kao neki psići, Blackie i Blondie'

Podjele u kući i oteti romantični trenuci: 'Definitivno mi se isplatila krađa spoja'