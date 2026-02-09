Emisije
Gospodin Savršeni

Rubina otvorila dušu pred Karlom: 'Zamjerila sam ti to što si me indirektno odbio za ples'

U vili prepunoj napetosti i iščekivanja prve ceremonije ruža, gdje svaka djevojka pažljivo bira svoje poteze, Rubina je odlučila igrati na najriskantniju kartu – potpunu iskrenost. Rubina, jedna od najupečatljivijih natjecateljica, otvorila je dušu pred Gospodinom Savršenim Karlom

09.02.2026 22:00

Tijekom večeri, Karlo je primijetio da je Rubina neobično nervozna i povučena, sluteći da se nešto krije iza njezine fasade. "Zanima me prvenstveno jesi li ti meni nešto zamjerila?" upitao ju je izravno, otvorivši vrata za jedan od najiskrenijih razgovora sezone.

Rubina nije oklijevala. "Zamjerila sam ti to što si me indirektno odbio za ples", priznala je, referirajući se na prvi Cocktail-party. Objasnila je kako joj je, kao i svakoj drugoj djevojci, bilo krivo i da se zbog toga naljutila i povukla. "Malo sam se povukla, tu noć sam bila baš mirna", opisala je svoju reakciju, dajući do znanja da njezina tišina nije bila ravnodušnost, već posljedica povrijeđenih osjećaja.

Rubina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iako je njezina reakcija na prvu mogla djelovati kao puka uvrijeđenost, Rubina je otkrila da se iza svega krila dublja namjera. Nije se pretvarala, već je htjela vidjeti kako će se Karlo postaviti u situaciji kada je ona povrijeđena. "Nisam se pretvarala, nego sam htjela da vidim kako bi se on ponašao kad bih ja bila povrijeđena. Bi li to liječio ili bi samo to zanemario?" objasnila je, pretvarajući vlastitu povredu u svojevrsni test njegovog karaktera.

Karlo je bio iznenađen njezinom iskrenošću i priznao je da nije imao lošu namjeru. Objasnio je da je u mnoštvu djevojaka jednostavno pokušavao posvetiti pažnju i drugima, nakon što je s njom već bio plesao. "Zato ti se sada želim ispričati jer stvarno nije bilo tako, bar ne u mojoj glavi", rekao je, pokazujući razumijevanje za njezine osjećaje.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Rubinom

