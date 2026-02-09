Emisije
Gospodin Savršeni

Rubina pokušala otkriti Karlov datum rođenja, on poručio: 'To ću ostaviti za sebe'

Karlo je pozvao Rubinu na razgovor, a nju je zanimala jedna stvar - kada je rođen. Karlo joj je otkrio da je rođen 1999. godine, no Rubinu je zanimao točan datum. "A zašto te to zanima?", upitao ju je Karlo. "Pa eto, da bih otprilike znala", kazala mu je Rubina. "To ću ovog puta ostaviti za sebe, možda ćeš me to pitati neki drugi put", poručio joj je Karlo.

RTL.hr
09.02.2026 22:15

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

