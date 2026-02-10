Rubina za RTL.hr nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog': 'Ponosna sam jer sam u svemu bila iskrena i svoja, bez glume i kalkuliranja'

Rubina je jedna od kandidatkinja nove sezone 'Gospodina Savršenog' čiji je put u showu završio vrlo rano – već na prvoj ceremoniji ruža, nakon što joj Karlo nije dao ružu. Iako je njezin boravak u vili bio kratak, ostavio je snažan dojam, kako na ostale djevojke, tako i na gledatelje.

Danas, s vremenskim odmakom, Rubina iz showa 'Gospodin Savršeni' otvoreno govori o svom iskustvu u showu, razočaranju koje je doživjela, ali i velikim životnim promjenama koje su uslijedile nakon ispadanja, uključujući i odluku o preseljenju.

'To me baš povrijedilo'

Rubina danas, s malim vremenskim odmakom, na svoje sudjelovanje u showu 'Gospodin Savršeni' gleda pozitivno. Ističe kako joj je cijelo iskustvo, unatoč ranom ispadanju, donijelo puno lijepih trenutaka, a posebno naglašava odnose koje je izgradila s ostalim djevojkama.

"S odmakom mogu reći da sam sretna što sam sudjelovala u showu. Najljepše iskustvo su svakako djevojke – stekla sam mnoga prijateljstva i s većinom sam i danas u dobrim odnosima. Ponosna sam na sebe jer sam u svemu bila iskrena i svoja, bez glume i kalkuliranja." Boravak u vili, priznaje, nije bio lagan od samog početka. Već prve večeri doživjela je situaciju koja ju je emotivno pogodila, a kasnije su se ti osjećaji samo produbili. "Najteži trenutak bio mi je već prve večeri kada me Karlo odbio za ples. To me baš povrijedilo... Također, teško mi je palo i to što mi nije dao ružu, iako mi je ranije rekao da ćemo ići na spoj drugi put", kazala je Rubina.

'Možda sam bila previše iskrena i otvorena'

Ipak, Rubina ne skriva da joj je Karlo bio simpatičan i da je kod njega prepoznala osobine koje su joj važne u partnerskom odnosu. "Kod Karla mi se svidjelo to što je smirena i opuštena osoba, voli se šaliti, što mi je jako važno kada izlazim s nekim. Također, sviđalo mi se što je u sportu jer i sama volim sportske tipove."

Kad se prisjeća showa, najviše joj u sjećanju nisu ostali romantični trenuci, već svakodnevica u vili i druženje s djevojkama. "Najviše ću pamtiti smiješne trenutke u vili s djevojkama. Ti trenuci su mi ostali u najljepšem sjećanju jer su bili spontani i iskreni." Da ima priliku vratiti se na početak, Rubina priznaje da bi neke stvari možda napravila drugačije. "Možda sam bila previše iskrena i otvorena, a to me na kraju koštalo izlaska iz showa", poručila je.

'Nije mi dao pravu priliku da me upozna'

Karlova odluka da joj ne dodijeli ružu bila joj je iznenađenje, a ne samo njoj. "Da, njegova odluka me iznenadila, i ne samo mene nego i ostale djevojke u vili."

I danas ima osjećaj da nije dobila pravu priliku pokazati mu tko je zapravo. "Nije mi dao pravu priliku da me upozna. Stalno sam pokušavala razgovarati s njim i otvoriti se, ali nismo imali dovoljno vremena. Da smo obavili još razgovora, vjerujem da bi me bolje razumio i vidio kakva sam osoba – kao što su to vidjele djevojke s kojima sam provodila 24 sata dnevno." Trenutak ispadanja dočekala je s mješavinom slutnje i razočaranja. "Iskreno, te večeri sam imala osjećaj da neću dobiti ružu. Ipak, bilo mi je krivo jer mi je od samog početka showa pa sve do kraja davao određene znakove, zbog kojih sam vjerovala da postoji interes. Na kraju sam ostala razočarana, pogotovo zato što sam prema njemu bila iskrena od prvog dana", ispričala nam je Rubina.

Preselila se u Dubai

Nakon završetka showa, Rubina je donijela veliku životnu odluku – preseljenje u Dubai. Promjena joj je, kaže, bila potrebna. "Odluku o preseljenju u Dubai donijela sam nakon sudjelovanja u Gospodinu Savršenom'. Osjetila sam potrebu za promjenom i novim početkom – novom državom, novim jezikom, novim poslom i potpuno novim poglavljem u životu. Naravno, veliku ulogu su imale i poslovne prilike jer u UAE-u postoji puno više mogućnosti za napredak nego na Balkanu."

Odlazak tako daleko od najbližih nije joj pao lako, no vjeruje da je donio važne životne lekcije. "Bilo mi je jako teško, pogotovo zbog udaljenosti od obitelji i prijatelja. Ipak, vjerujem da se čovjek s vremenom navikne na sve, a meni je ova odluka donijela i puno osobnog rasta." Dubai danas vidi kao mjesto u kojem se može zamisliti i dugoročno. "Dubai vidim i u budućnosti. Ovdje se brzo napreduje, upoznaje se puno novih ljudi i lako se stvaraju prijateljstva jer je mentalitet drugačiji. Osim toga, svakodnevno se usavršavaju jezici, što mi je također jako važno, kako privatno tako i poslovno", zaključila je Rubina. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

